La popularité du prince Harry tombe à son plus bas niveau alors que la fatigue et les critiques s’installent – ​​National

La faveur du prince Harry est tombée à un niveau record parmi les Britanniques juste un jour avant la sortie officielle de son autobiographie, De rechangeun nouveau sondage a trouvé.

Près des deux tiers (64%) des Britanniques ont désormais une opinion négative de Harry, et seulement un quart (26%) le voient sous un jour favorable, selon l’enquête YouGov.

(YouGov est une société britannique d’études de marché et d’analyse de données basée sur Internet qui mène des sondages au Royaume-Uni et au-delà.)

Ce dernier sondage a été réalisé les 5 et 6 janvier dans les jours qui ont suivi un certain nombre d’allégations explosives faites par Harry contre la famille royale britannique, qui ont été signalées après la faillite de librairies en Espagne. Pièces de rechange date d’embargo et a commencé à vendre des exemplaires du livre tôt.

La popularité du prince Harry tombe à un nouveau record à l’approche du lancement de “Spare” (enquête menée les 5 et 6 janvier) Opinion positive : 26 % (-7 par rapport à décembre)

Avis négatif : 64% (+5)

Les derniers chiffres montrent qu’en un mois seulement, la cote d’opinion positive de Harry a chuté de 7 %, tandis que sa cote d’opinion négative a augmenté de 5 %.

Le duc de Sussex affirme dans le livre qu’il a été physiquement agressé par son frère, le prince William. Il affirme également avoir tué 25 membres talibans en Afghanistan, perdu sa virginité au profit d’un patron de bar dans un champ derrière un pub et partagé qu’il avait été encouragé par son frère et sa belle-sœur, Kate Middleton, à porter un costume nazi pour une fête en 2005.

Il semble que le prince soit fatigué et que sa récente domination des gros titres s’installe. Au cours des deux derniers jours, trois interviews ont été diffusées – sur ITV au Royaume-Uni, ainsi que 60 minutes et Bonjour Amérique en Amérique du Nord – où Harry a en outre partagé des révélations et des explications sur le contenu du livre.

Lors de la tournée de presse, il s’est concentré sur sa relation tendue avec sa famille, accusant les membres de sa famille de s’être “couchés avec le diable” pour obtenir une couverture tabloïd favorable, affirmant que sa belle-mère Camilla, la reine consort, avait divulgué des conversations privées au médias et a déclaré que sa famille était « complice » de « la douleur et la souffrance » de sa femme Meghan.

Il a également défendu sa décision de publier son livre.

Dans son entretien avec GMA Michael Strahan Lundi matin, Harry a déclaré que son livre était un pas en avant pour trouver la “paix” avec sa famille.

« Je ne pense pas que nous pourrons jamais avoir la paix avec ma famille à moins que la vérité soit là-bas. Il y a beaucoup de choses que je peux pardonner, mais il doit y avoir des conversations pour la réconciliation, et une partie de cela doit être la responsabilité », a déclaré Harry.

le prince Harry à @michaelstrahan en désaccord avec sa famille: "Ce que les gens ne savent pas, ce sont les efforts que j'ai déployés pour résoudre cela en privé, à la fois avec mon frère et avec mon père."

Il a ajouté plus tard qu’il accepte que ses mémoires «nourrissent la bête» de l’attention des médias, mais a insisté sur le fait que «la seule façon de nous protéger et la seule façon de corriger ces faussetés est d’écrire quelque chose, la vérité, en un seul endroit. ”

“Je ne sais pas comment rester silencieux améliorera les choses”, a-t-il répété en s’adressant à Tom Bradby d’ITV.

Cependant, alors que le prince insiste sur le fait qu’il veut sauver ce qui reste de sa relation avec son frère et père, le roi Charles III, certains ont souligné que diffuser le linge sale de sa famille dans un public aussi furieux pourrait avoir l’effet inverse.

Le journaliste britannique vétéran Jonathan Dimbleby, biographe et ami de Charles, a déclaré à l’Associated Press que les révélations de Harry étaient du type “que vous attendez… d’une sorte de célébrité de la liste B”, et que le roi serait blessé par les révélations de Harry. .

Tina Brown, l’auteur de plusieurs livres sur la famille royale britannique, a déclaré à CBS qu’elle pensait que Harry était coupable de son propre “gaslighting”.

Il “fait lui-même de l’éclairage au gaz, franchement, parce que le fait est … ici, il vend sa famille pour de l’argent, essentiellement, alors qu’il parle si souvent de l’agonie d’être trahi”, a-t-elle déclaré au point de vente.

Brown a également déclaré que Harry était “très heureux” que le palais royal “tourne en son nom quand cela lui convenait”, comme lorsqu’il consommait de la drogue.

«Il consommait énormément de drogue. Il était totalement incontrôlable … et pourtant le palais a dû sortir et en quelque sorte nettoyer après lui et tourner et tuer des histoires, et faire disparaître les choses », a déclaré Brown. “Ils faisaient toujours ça pour Harry, donc il ne reconnaît pas qu’il y a une rue à double sens ici.”

Bonjour Bretagne l’animateur Richard Madeley s’est également prononcé contre Harry, après l’interview d’ITV de dimanche où le prince a nié avoir accusé la famille royale de racisme dans une interview de 2021 avec Oprah Winfrey.

Dans son entretien avec Bradby dimanche, le prince Harry a été interrogé sur les affirmations précédentes que lui et Meghan avaient faites à Oprah.

Au cours de l’entretien, le duc et la duchesse de Sussex ont déclaré que des membres anonymes de la famille royale avaient soulevé des “inquiétudes” quant à “la noirceur” de la peau d’Archie.

Dimanche, Bradby a demandé au royal : “Dans l’interview d’Oprah, vous accusez des membres de votre famille de racisme…”

“Non,” intervint Harry. « La presse britannique a dit ça, n’est-ce pas ? Meghan a-t-elle déjà mentionné “ce sont des racistes” ?”

“Elle a dit qu’il y avait des commentaires troublants sur la couleur de peau d’Archie. Ne décririez-vous pas cela comme essentiellement raciste ? » Bradby a demandé au prince.

Harry a répondu qu’il ne décrirait pas l’incident comme raciste, “n’ayant pas vécu dans cette famille”.

« La différence entre le racisme et les préjugés inconscients… les deux choses sont différentes », a-t-il déclaré.

Madeley, cependant, a demandé pourquoi Harry avait permis aux “accusations de racisme” contre la famille royale de se poursuivre – d’autant plus que lui et Meghan disposaient de nombreuses plates-formes pour corriger le problème.

@itvnews Rédacteur royal @chrisshipitv discute de l'interview du prince Harry diffusée sur ITV1 hier soir. Il réagit aux commentaires de Harry selon lesquels il n'a pas accusé la famille royale de racisme.

“Si nous l’avons mal compris du jour au lendemain et que c’était la première page du monde, pourquoi ne l’ont-ils pas corrigé?” Il a demandé. “Pourquoi personne, pourquoi Harry ou Meghan n’ont-ils pas dit à un moment donné sur l’un de leurs podcasts ou toutes les opportunités qu’ils ont eues et dit:” Oh, au fait, nous ne le pensions pas comme ça vous l’avez pris, nous n’accusions pas la famille de racisme? ‘”

“Ça n’a jamais été corrigé. Ça a été corrigé hier soir, mais deux ans et demi, trois ans trop tard. Tu ne peux pas gagner sur les deux tableaux, Harry. Je suis désolé, vous ne pouvez pas.

Malgré les critiques, cependant, Harry insiste sur le fait que De rechange est un dernier recours. En parlant à Anderson Cooper de 60 minutes Dimanche, Harry a déclaré qu’il continuait de s’exprimer publiquement parce que “chaque fois que j’ai essayé de le faire en privé, il y a eu des briefings, des fuites et des histoires contre moi et ma femme”.

Et bien que beaucoup aient critiqué Harry pour avoir partagé tant de détails profondément intimes et dysfonctionnels sur sa famille, d’autres l’ont applaudi.

Jessica MacNair, une conseillère professionnelle, a déclaré à USA Today qu’Harry faisait preuve de courage en partageant sa version de l’histoire, surtout compte tenu de la façon dont son image publique a été contrôlée par la famille royale et les médias pendant si longtemps.

“Pouvoir reprendre une partie de ce (contrôle) en partageant – ou en ne partageant pas – ce que vous voulez selon vos propres conditions peut être libérateur et curatif”, a-t-elle déclaré.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun commentaire du palais de Buckingham ou de quiconque parle au nom de la famille royale, une position qui a été saluée par une grande partie des médias britanniques comme un silence digne.

— Avec un fichier de Reuters