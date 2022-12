La popularité du prince Harry et de Meghan Markle chute alors que le documentaire monte en flèche – National

Cela fait une semaine que leur documentaire Netflix a commencé à être diffusé, et un nouveau sondage a révélé que la popularité du prince Harry et de Meghan Markle a encore chuté au Royaume-Uni.

Les trois premiers épisodes de Harry et Meghan ont été libérés le 8 décembre, et un VousGov Un sondage a révélé que la popularité du prince Harry avait chuté de 13 points depuis novembre, tandis que sa femme Meghan avait perdu sept points dans le même temps.

VousGov est une société britannique d’études de marché et d’analyse de données basée sur Internet qui mène des sondages au Royaume-Uni et au-delà.

Selon le Telegraph, YouGov sondage a été réalisé la veille de la sortie par Netflix des trois premiers épisodes des docuseries, mais après que le public a eu la chance de voir les deux premières bandes-annonces dramatiques du géant du streaming pour le doc très attendu.

Ils ont interrogé 1 677 adultes entre mercredi et jeudi de la semaine dernière.

En novembre, la duchesse de Sussex avait une cote de popularité nette de -32 en Grande-Bretagne en novembre, mais elle est tombée à -39 dans le dernier sondage de YouGov. La cote de préférence nette de Harry est passée de -13 à -26 au cours de la même période.

La popularité du prince Harry et de Meghan Markle a chuté parmi les Britanniques avant le lancement de leur série Netflix Dernières notes de faveur royales nettes (7-8 décembre): Harry : -26 (-13)

Mégane : -39 (-7) Changements du 9 au 10 novembrehttps://t.co/DUe5JqxB0g pic.twitter.com/Ga4gwPlnaV – YouGov (@YouGov) 9 décembre 2022

Jusqu’à présent, le documentaire des Sussex ne s’est pas avéré être le succès de la famille royale britannique auquel certains s’attendaient, mais cela n’a pas empêché les tabloïds britanniques de s’en prendre au couple après avoir été pris à partie dans le documentaire. pour ce que le couple prétend être un traitement injuste et raciste de Meghan pendant son mandat royal.

Dans le documentaire, Harry et Meghan font des coups mineurs au prince William et à Kate Middleton au sujet de leur formalité dans des contextes décontractés et de la volonté présumée de la famille royale de tolérer un mauvais comportement de la part des médias, mais il n’y a aucune révélation ou accusation surprenante portée contre les membres du institution royale.

Cependant, une bande-annonce publiée cette semaine suggère que les téléspectateurs pourraient voir un changement de ton dans les trois prochains épisodes, qui sortiront ce jeudi, après que Harry ait affirmé qu'”ils” étaient heureux de mentir pour protéger le prince William, mais pas lui-même et Meghan.





1:11

La famille royale est “heureuse de mentir” pour protéger William, affirme le prince Harry dans une nouvelle bande-annonce



La bande-annonce n’identifie pas explicitement qui Harry entend par “ils”, mais sa voix off est associée à une image de Buckingham Palace.

Harry et Meghan sont peut-être confrontés à un sentiment “d’amour pour les détester”, cependant, alors que les cotes d’écoute de Netflix pour le documentaire montent en flèche.

Mercredi, le service de streaming a annoncé que Harry et Meghan est leur documentaire le plus regardé de tous les temps.

Au cours de sa première semaine, le premier volume a percé la liste des 10 meilleurs spectacles aux États-Unis, alors qu’il s’est classé n ° 1 au Royaume-Uni.

Plus de 28 millions de foyers dans le monde ont écouté les trois premiers épisodes, dont 2,4 millions au Royaume-Uni seulement qui regardent le premier épisode lorsqu’il a commencé à être diffusé.

Selon la fortune, Harry et Meghan était le meilleures séries télévisées Netflix vendredi, le lendemain de sa première, avant d’être remplacé par Tim Burton Mercredi.

Ce ne sont pas seulement les Sussex qui ressentent le pincement d’une chute de popularité à travers l’étang. Les résultats de YouGov ont révélé que presque tous les membres de la famille royale ont connu une baisse de faveur depuis l’enquête de novembre.

Après le prince Andrew, le duc et la duchesse de Sussex restent les membres de la famille royale les plus impopulaires parmi les Britanniques William : 77 % d’opinions positives

Catherine : 72 %

Anne : 72 %

Charles : 63 %

Edouard : 55%

Camille : 50 %

Harry : 33 %

Mégane : 25 %

André : 7 %https://t.co/DUe5JqfrM8 pic.twitter.com/graxY5ElBB – YouGov (@YouGov) 9 décembre 2022

Le prince Andrew en disgrâce reste, de loin, le plus impopulaire des membres de la famille royale. Seuls 7% des Britanniques le voient favorablement, tandis que 86% des personnes interrogées continuent d’avoir une opinion négative de lui.

Même le prince et la princesse de Galles, qui sont les membres de la famille royale les plus populaires du Royaume-Uni, ont chacun connu une baisse de popularité de sept points.