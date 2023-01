La popularité du pickleball explose, avec plus de 36 millions de joueurs

“Quand vous regardez le nombre de personnes qui prennent maintenant une pagaie et jouent pour la première fois, il est inévitable que le marché de l’investissement regarde cela et dise que c’est quelque chose qui vaut la peine d’investir”, a déclaré Webb. .

Ces derniers mois, des athlètes vedettes allant de LeBron James et Tom Brady à Kevin Durant et Patrick Mahomes ont attiré l’attention sur le sport en investissant dans des équipes professionnelles de pickleball. Ce qui a commencé comme un moyen de se lancer tôt dans un sport professionnel est devenu l’un des investissements sportifs les plus en vogue avec la possibilité de posséder une équipe dans la fourchette basse à sept chiffres.

“Quand vous regardez les taux de participation aux côtés du golf, du basket-ball et du tennis. … Je ne pense pas que quiconque aurait pensé il y a un an que le pickleball serait à la hauteur de ces sports plus traditionnels”, a déclaré Tom Webb, directeur du marketing. officier de la Association des professionnels du pickleball le groupe qui représente les joueurs professionnels, récréatifs et amateurs.

Les derniers chiffres dévoilés dans le rapport 2023 APP Pickleball Participation, via une étude menée par YouGov, montrent que 14% des Américains ont joué au pickleball au moins une fois au cours de cette période de 12 mois. Et plus de 8,5 millions de personnes ont joué au pickleball huit fois ou plus.

Plus de 36,5 millions de personnes ont joué au pickleball d’août 2021 à août 2022, selon un nouveau rapport de l’Association of Pickleball Professionals publié exclusivement sur CNBC. Des données antérieures ont épinglé le taux de participation du sport à 5 millions de joueurs en 2021.

Le modèle de restaurant-divertissement de pickleball prend également de l’ampleur. À partir de Poulet et cornichon à Camp cornichon , les entrepreneurs espèrent capitaliser sur l’engouement. Vétéran de l’industrie alimentaire et du divertissement Robert Thompson dit qu’il prévoit de déployer au moins 10 installations Camp Pickle à travers le pays en 2024.

Terri Graham, cofondatrice de la Championnats de Pickleball Minto US Openle plus grand événement du sport depuis 2016, affirme que l’enthousiasme est à son plus haut niveau.

Les candidatures des joueurs ont augmenté de 30 % par rapport à l’année dernière et ils ont constaté une augmentation de 25 % des parrainages avec leurs principaux sponsors Minto et Margaritaville, qui ont tous deux signé des prolongations pluriannuelles avec une augmentation de 30 %.

“L’année dernière, nous avons établi un nouveau record de participation à un tournoi de pickleball avec plus de 35 000 spectateurs – 10 000 de plus que ce que nous avions estimé. Et depuis la demande précoce de billets, “La plus grande fête de pickleball au monde” sera encore plus grande en 2023 .” Elle dit que lorsque les billets seront mis en vente plus tard ce mois-ci, elle s’attend à ce qu’ils se vendent dans les 48 heures.

Le fondateur et PDG de Life Time, Bahram Akradi, est lui-même un joueur de pickleball et cela l’a amené à devenir très tôt dans l’engouement. Le centre de remise en forme haut de gamme, décrit comme un country club athlétique, a déployé l’équivalent d’un demi-milliard de dollars d’actifs dans le pickleball dans 120 de ses plus de 160 emplacements à ce jour.

Depuis 2022, Life Time a construit des terrains de pickleball intérieurs et extérieurs au rythme de cinq nouveaux terrains permanents chaque semaine. Il compte désormais 400 courts dans ses clubs, avec l’objectif de dépasser les 600 à 700 d’ici la fin de 2023. Les membres se voient proposer des cours, des jeux sociaux et même des ligues et des tournois compétitifs.

“Participation au pickleball [at Life Time] au cours d’un mois donné est passé d’environ 16 000 personnes à environ 160 000. Donc, c’est presque décuplé de janvier à décembre”, a déclaré Akradi à CNBC.

La Major League Pickleball et la Professional Pickleball Association en ont pris note et ont en partenariat avec Life Time pour organiser plusieurs tournois à travers le pays cette année.

Les équipementiers en profitent également. Selkirk Sport, l’un des meilleurs fabricants de pagaies dans le sport, est passé d’une entreprise familiale dans l’Idaho à la vente d’équipements à travers le pays dans les magasins à grande surface des grandes chaînes.

Les activités de la société avec des détaillants tels que Dick’s Sporting Goods, Costco et Walmart augmentent de plus de 100% d’une année sur l’autre, a déclaré à CNBC le co-PDG de Selkirk, Rob Barnes.