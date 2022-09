La popularité du microdosage des psychédéliques : que dit la science ?

Il n’y a pas encore de preuve définitive que le microdosage avec des psychédéliques soit efficace ou sûr.



Les drogues psychédéliques ont attiré l’attention des médecins et des patients, pour leur potentiel de plus en plus prouvé d’améliorer durablement la santé mentale des personnes souffrant de maladies telles que la dépression résistante au traitement. Le microdosage de substances psychédéliques telles que le LSD ou la psilocybine implique de prendre une fraction d’une dose régulière (une dose sous-perceptuelle) qui est bien inférieure à celle que l’on prendrait si l’on voulait “trébucher” ou halluciner sur ces substances.

Beaucoup de gens partagent l’idée que le microdosage avec des psychédéliques améliore l’humeur, la créativité, la concentration, la productivité et la capacité à sympathiser avec les autres. Ou les avantages pourraient-ils être un « effet d’espérance » ? Cela signifie que la plupart des gens qui prennent une pilule quotidienne qu’ils prennent avec ferveur attendre les aidera à se sentir plus heureux et plus intelligents sera ont l’impression d’être plus heureux et plus intelligents – rien qu’en prenant la pilule, peu importe ce qu’elle contient.

Qu’est-ce que le microdosage ?

Il n’existe pas de définition unique et clairement reconnue du microdosage pour une drogue psychédélique, ce qui complique les tentatives d’effectuer des recherches cohérentes. Une définition est d’environ 1/5 à 1/20 d’une dose récréative. (D’après une expérience anecdotique, cela est exact, car une dose moyenne de psilocybine est de 2 à 3 grammes de champignons séchés, et une microdose est généralement d’environ 0,3 gramme.) Un obstacle est que la puissance des champignons peut varier considérablement, car ils sont non réglementé en dehors des essais cliniques, ce n’est donc pas une science exacte. De même, le LSD est une substance invisible, insipide et inodore qui se présente généralement sous forme liquide ou intégrée dans un morceau de papier à glisser sous la langue.

Compte tenu de son illégalité actuelle et de l’absence de réglementation, il n’y a pas de bon moyen de savoir quelle dose vous prenez à moins d’avoir un fournisseur extrêmement fiable. Le LSD est une drogue extrêmement puissante et à longue durée d’action, et vous ne voulez pas en prendre plus que prévu. De plus, les psychédéliques tels que la psilocybine et le LSD peuvent produire une tolérance physiologique, ce qui pourrait suggérer que, même si le microdosage aide, il pourrait y avoir des rendements décroissants si l’on reste au même dosage.

Le microdosage est-il sûr ?

Nous n’en savons pas autant sur la sécurité que nous aurions pu en apprendre sans la guerre contre la drogue, qui a réduit une grande partie de la recherche sur les psychédéliques à partir de la fin des années 1960. Ces recherches se sont renouvelées au cours des cinq à dix dernières années, et de nombreux centres médicaux mènent des recherches sur les psychédéliques. La psilocybine est généralement considérée comme sûre à faible dose et est utilisée depuis des siècles par les peuples autochtones. Cependant, si l’on prend une dose trop importante, cela peut entraîner une expérience terrifiante, voire traumatisante.

La psilocybine est un composé produit par près de 200 espèces de champignons (champignons), et les champignons doivent provenir d’une source fiable. Il est très facile de s’empoisonner avec le mauvais type de champignon, car il existe de nombreux types de champignons dans la nature qui peuvent se ressembler, mais certains sont toxiques et peuvent endommager votre foie, provoquant des maladies graves ou même la mort.

Les psychédéliques pourraient-ils devenir plus sûrs s’ils étaient légalisés ?

Les experts dans le domaine prévoient que certains psychédéliques pourraient devenir entièrement légalisés – pour un usage médical, sous surveillance – dans les prochaines années, en particulier la psilocybine et la MDMA (ecstasy). Certains décideurs politiques et experts en santé publique pensent que la sécurité de ces substances psychédéliques serait renforcée si elles étaient décriminalisées et si leur culture et leur production étaient surveillées et réglementées. Au moins un État (l’Oregon) et de nombreuses villes du pays ont décriminalisé les psychédéliques au niveau local.

Certains partisans de la dépénalisation attendent avec impatience un produit plus sûr et un accès plus large qui pourrait inclure le fait de ne pas avoir à consulter un professionnel de la santé pour obtenir une ordonnance ou être sous surveillance médicale lors de la consommation de psychédéliques. Les sceptiques craignent qu’un accès incontrôlé à ces médicaments n’affecte les patients atteints de maladie mentale, voire ne précipite une maladie mentale telle que la psychose chez les personnes vulnérables.

Il est important de mentionner que l’utilisation de toutes les drogues psychédéliques doit être entreprise avec la plus grande prudence – si elles doivent être utilisées du tout – chez les patients souffrant de maladies mentales graves telles que la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Pour des raisons de sécurité, ces patients sont généralement exclus des études impliquant des drogues psychédéliques.

Les preuves du microdosage des psychédéliques sont mitigées

Le microdosage fonctionne-t-il ? Bref, le jury est toujours sorti. Certaines études indiquent un avantage très réel et significatif du microdosage, alors que d’autres sont beaucoup moins convaincants et montrent peu ou pas d’avantages. Une étude récente a utilisé une conception naturaliste et observationnelle pour étudier 953 microdoseurs de psilocybine par rapport à 180 participants non doseurs pendant 30 jours, et a trouvé “des améliorations de petite à moyenne ampleur de l’humeur et de la santé mentale qui étaient généralement cohérentes selon le sexe, l’âge et la présence de problèmes de santé mentale. ” Cette étude et d’autres aiment ça semblent confirmer de nombreux rapports anecdotiques de personnes qui ne jurent que par les avantages qu’ils ont tirés du microdosage.

D’autres études sur le microdosage sont beaucoup moins impressionnantes. Dans un exemple les chercheurs ont mené une étude contrôlée randomisée, qui représente le type de preuve le plus solide car elle élimine l’effet placebo. Les chercheurs ont pris 34 patients et randomisé la moitié d’entre eux pour recevoir de la psilocybine et l’autre moitié pour un placebo. Bien qu’il y ait eu des effets subjectifs intrigants (personnes feutre plus heureux et plus créatif), et même certains changements dans les ondes cérébrales enregistrées sur une machine EEG, ils ont conclu que les champignons à psilocybine à faible dose ne présentaient pas de preuves objectives d’amélioration de la créativité, du bien-être et de la fonction cognitive. Des études comme celle-ci soutiennent l’hypothèse que l’effet que les gens reçoivent des psychédéliques à ces doses sous-perceptuelles est principalement un effet d’attente, et qu’il faut consommer une dose plus élevée pour recevoir un bénéfice thérapeutique.

Microdoser ou ne pas microdoser ?

Bien que toute décision médicale ou de style de vie soit le choix d’un individu (en supposant qu’il ne nuit pas aux autres), je vous recommande fortement de parler avec votre médecin pour explorer votre décision de prendre des psychédéliques et voir s’il y a des raisons médicales pour lesquelles vous devriez soyez prudent ou évitez ces médicaments. Il est essentiel de prêter attention à la légalité et à la qualité de votre produit – vous ne pouvez probablement pas vous permettre de vous mettre en danger sur le plan juridique, et certainement pas vous permettre de vous empoisonner.

Enfin, il est important de comprendre qu’il n’y a pas encore de preuve définitive que le microdosage est utile du tout, ou même qu’il est sûr à long terme. Avec ces points à l’esprit, il est juste de dire que les drogues psychédéliques sont de mieux en mieux comprises et connaissent une résurgence de la recherche et une utilisation plus largement acceptée.