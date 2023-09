La popularité du baseball pour enfants explose au Québec alors que les filles se lancent dans ce sport

Par une nuit chaude et humide sur un terrain de baseball du quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, les jeunes filles sur le terrain se penchent, prêtes à bondir. Au marbre, il y a un craquement de batte alors que Layla Grintuch, neuf ans, martèle une balle et se précipite vers le premier but.

C’est une bousculade chaotique alors que les entraîneurs et les parents crient des instructions. Le lancer au premier n’est pas effectué à temps. Layla est en sécurité.

C’est la deuxième année que Layla pratique ce sport. Elle a joué dans une équipe de garçons l’année dernière, mais apprend maintenant le jeu avec une équipe composée de filles.

« Je ne pense pas que ce soit mieux, j’ai l’impression que c’est égal », a expliqué Layla, mais elle a ajouté qu’elle préfère jouer avec les filles parce que c’est plus facile de se faire des amis.

« Je voulais juste essayer quelque chose de nouveau. »

Ces filles font partie d’une vague qui déferle sur toute la province. Baseball Québec affirme que près de 5 500 filles étaient inscrites cette année, contre 1 888 en 2014.

Ruby Leibov, à gauche, et Layla Grintuch, à droite, sont toutes deux joueuses avec les Bobcats de NDG à Montréal. Elles font partie d’une vague de jeunes joueuses qui ramènent le baseball à Montréal. (Jay Turnbull/CBC)

Surmonter les obstacles grâce à la stratégie

Sans équipe des ligues majeures — le départ des Expos en 2004 est encore brutal pour certains — et avec le soccer dominant comme sport d’été (170 000 enfants québécois sont inscrits dans les ligues de soccer), l’avenir du baseball à Montréal semble fragile.

Mais ce sport connaît une résurgence ces derniers temps et ce ne sont pas seulement les filles qui se lancent dans ce sport. De plus en plus de garçons ont également commencé à jouer au ballon au cours de la dernière décennie. En 2014, il y avait 22 983 inscrits et en 2023, ce nombre est passé à 31 626.

Au total, Baseball Québec compte 37 000 joueurs cette année, comparativement à 25 000 en 2014.

C’est en grande partie grâce à un effort concerté en coulisses.

Sébastien Gariépy, directeur des opérations de Baseball Québec, affirme que son organisation a été plus agressive et plus tactique pour rendre le jeu plus attrayant pour les jeunes familles.

Il y a moins de joueurs dans les équipes plus jeunes, ce qui signifie que les enfants restent plus actifs. Il y a une meilleure formation pour les entraîneurs et davantage d’accent sur le développement du sport pour les filles.

Cette croissance s’est également traduite par des trophées. Aux championnats nationaux de cette année, les filles du Québec ont remporté l’or dans les catégories des moins de 13 ans et des moins de 16 ans.

Abigail Spencer Perron se prépare à swinguer. Elle fait partie des près de 80 filles qui jouent au baseball organisé dans le quartier NDG de Montréal cet été. (Jay Turnbull/CBC)

Une ligue à part

L’essor du football féminin est une fierté pour Noah Sidel, le vice-président de Baseball NDG.

Il a grandi en étant un fervent partisan des Expos de Montréal. Aujourd’hui, ses trois enfants pratiquent ce sport, dont ses deux filles. Sidel estime que le sport exploite enfin une ressource sous-exploitée. Pendant des années, les filles espérant jouer au baseball faisaient partie d’équipes mixtes à NDG. Cela a changé.

«Cette année, avec Baseball Québec, nous avons pu créer ce que nous appelons le programme de baseball féminin des Bobcats de NDG et dès la première année, nous sommes passés d’une quinzaine de filles dans notre association à près de 80», a-t-il déclaré, tout en arborant un maillot rouge des Bobcats.

« Pour moi, l’avenir est vraiment féminin en ce qui concerne la croissance du baseball et du sport en général, et nous avons une énorme opportunité de faire jouer de plus en plus de filles et cela fait vraiment partie de notre mission. »

Il n’est pas surpris de l’intérêt porté au sport qu’il a aimé toute sa vie. « C’est un jeu qui vous prend vraiment au cœur et qui touche la corde sensible », a-t-il déclaré.

« Il y a quelque chose dans les images, les odeurs et les sons du baseball qui ne ressemble à aucun autre. »

Noah Sidel, vice-président de Baseball NDG et père de deux filles qui jouent au baseball, affirme que ce sport exploite un tout nouveau bassin de joueuses en élargissant les équipes et les ligues féminines. (Jay Turnbull/CBC)

Mia Fine fait également partie d’une équipe exclusivement féminine et termine son deuxième été sur le diamant avec les Expos de Dollard.

« J’ai commencé quand j’ai vu ma sœur jouer au baseball. C’est juste un sport qui me donne vraiment confiance en moi et qui me donne du talent », a déclaré la jeune fille de neuf ans alors qu’elle s’échauffait pour son match.

Mia regarde beaucoup de matchs à la télévision, encourageant les Blue Jays de Toronto et son joueur préféré, Vladimir Guerrero Jr.

Mia Fine des Expos de Dollard se tient au troisième but sous les yeux de l’équipe locale des Bobcats de NDG. (Jay Turnbull/CBC)

La mère de Mia est également relativement nouvelle dans ce sport. Sara Espinoza a grandi en jouant au football dans son Espagne natale et pensait que ses filles lui emboîteraient le pas. Mais après s’être intéressés au baseball, Espinoza s’est plongé tête première dans ce sport, comme Guerrero se glissant au deuxième but. Elle dit que les filles s’épanouissent.

« C’est tout simplement un atout de grande valeur dans votre vie. Cela leur apprend l’amitié, le leadership, la confiance, le jeu en équipe et cela renforce la confiance en soi sur le terrain. »

« Il n’y a pas que les garçons qui savent jouer au ballon. Les filles sont très douées au ballon », a-t-elle ajouté.

Espinoza est membre du conseil d’administration de Pierrefonds Baseball et affirme que l’association se démène pour faire de la place à de nouveaux joueurs.

« Nous ne voulons pas dire ‘non’ à un enfant, c’est pourquoi nous sommes essentiellement affiliés à d’autres associations et nous les envoyons jouer avec d’autres associations. C’est non-stop. Nous avons des listes d’attente mais il ne reste aucun enfant. derrière », a-t-elle expliqué.