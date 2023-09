La popularité des scooters augmente les visites aux urgences : expert

Les trottinettes, manuelles et électriques, gagnent en popularité au Canada et partout dans le monde. Ils sont particulièrement populaires auprès des enfants de tous âges pour rester actifs et se déplacer. Cependant, les scooters peuvent être dangereux lorsqu’ils circulent dans la circulation ou à grande vitesse.

Au Canada et dans le monde entier, une augmentation de la popularité entraîne également une augmentation des visites aux urgences en raison de blessures liées aux scooters, a déclaré Meagan Doyle, urgentologue pédiatrique et directrice médicale de traumatologie à l’Université McMaster.

« Pour être honnête, beaucoup d’entre nous aux urgences disent ‘ne les utilisez pas parce qu’ils ne sont pas sécuritaires’ », a déclaré Doyle à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mardi.

Un rapport publié en 2022 par Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada indique qu’il y a eu 523 cas hospitaliers liés à des blessures causées par les scooters électriques entre janvier 2012 et décembre 2019 dans 11 hôpitaux pédiatriques et neuf hôpitaux généraux à travers le pays.

Parmi ces cas, 299 (57 pour cent) étaient âgés de deux à 14 ans.

Doyle a déclaré qu’ils voyaient encore plus d’enfants se présenter aux urgences pédiatriques avec des blessures liées aux scooters cette année ; Pourtant, ces chiffres sont difficiles à comparer avec précision aux données précédentes.

« Le problème avec l’utilisation de tout type de chiffres est que, parce qu’ils sont nouveaux, toutes les données nous diront évidemment qu’il y a une augmentation des blessures liées aux scooters électriques, car nous ne les avions pas facilement accessibles auparavant », a-t-elle déclaré.

Les scooters se déplacent en poussant un pied contre le sol, ou bien ils sont propulsés par un moteur. Ceux propulsés par un moteur ont tendance à entraîner davantage de blessures en raison de l’atteinte de vitesses plus rapides.

Doyle a déclaré que les blessures les plus courantes sont les blessures à la tête telles que les commotions cérébrales, les lésions cérébrales ou les égratignures au visage, ainsi que les blessures aux bras comme les fractures de l’avant-bras ou du coude.

Certains, a-t-elle expliqué, peuvent être mineurs et guérir en quatre à huit semaines, tandis que d’autres nécessitent une sédation et une procédure pour redresser l’os.

QUAND CONSULTER UN MÉDECIN

Une étude récente évaluant si les scooters électriques présentent un risque pour les enfants au Royaume-Uni a révélé que sur dix patients identifiés, cinq ont nécessité une intervention chirurgicale orthopédique après un accident de scooter électrique et quatre ont nécessité une admission au service des urgences de l’hôpital.

Doyle a déclaré qu’une visite à l’hôpital n’est pas toujours nécessaire ; cependant, il existe des cas où les analgésiques ou l’eau et le savon ne peuvent à eux seuls guérir la blessure.

« S’il s’agit d’un bras que l’enfant ne veut toujours pas utiliser, cela pourrait être le signe d’une fracture qui devrait être examinée », a-t-elle déclaré.

D’autres symptômes tels qu’une confusion persistante, des vomissements répétés ou un réveil incorrect pourraient être des signes d’un traumatisme crânien nécessitant une visite chez un médecin.

« En fin de compte, si vous êtes inquiet, nous préférons de loin que vous soyez vu plutôt que de vous voir inquiet à la maison, mais, vous savez, cela peut parfois s’accompagner d’une attente », a-t-elle déclaré.

Bien que certaines blessures puissent être évaluées par votre médecin de famille, Doyle a déclaré que les soins d’urgence constituent une excellente alternative aux salles d’urgence pour les blessures nécessitant une radiographie.

« Mais évidemment, si l’os semble clairement plié ou déformé, s’il y a une luxation évidente ou des inquiétudes concernant le niveau de conscience d’un patient, ceux-ci doivent absolument se rendre immédiatement au service des urgences », a-t-elle déclaré.

COMMENT RÉDUIRE LES RISQUES LORS DE LA CONDUITE D’UN SCOOTER

De nombreuses blessures liées aux scooters sont évitables et leur gravité peut être minimisée grâce à quelques conseils de sécurité simples.

« Le port d’un casque constitue, dans l’ensemble, le moyen le plus efficace de prévenir un traumatisme crânien grave », a déclaré Doyle.

« Les autres choses – qui, à mon avis, sont tout aussi importantes – consistent à s’assurer que les gens n’utilisent pas ces scooters électriques sous l’influence de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes. »

Un autre conseil est de limiter un passager par scooter, car la deuxième personne aurait moins de temps pour réagir si quelque chose devait arriver.

Il est également important d’être conscient de son environnement, a-t-elle ajouté, car les rues très fréquentées pourraient entraîner des risques plus élevés de collisions avec d’autres véhicules ou piétons.

L’une des plus grandes préoccupations de Doyle concernant l’utilisation des scooters, a-t-elle déclaré, est le manque de politique ou d’infrastructures sûres autour des villes.

« Nous ne disposons pas vraiment d’infrastructures appropriées dans la plupart des endroits pour nous insérer en toute sécurité dans la circulation des scooters », a-t-elle déclaré. « Donc, je pense que c’est un domaine vraiment difficile d’un point de vue politique pour savoir comment préparer les gens au succès et minimiser les blessures avec ces scooters à l’heure actuelle. »