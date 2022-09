La popularité des ETF atteint un record

Les ETF connaissent une popularité record.

L’industrie a franchi une étape importante avec plus de 3 000 ETF négociés simultanément pour la première fois ce mois-ci, soit une augmentation de 30 % depuis décembre 2020, selon Morningstar.

Et cette année, les investisseurs adoptent des stratégies plus actives, telles que les ETF à action unique qui offrent aux traders une exposition à la performance quotidienne d’une action singulière comme Tesla ou Apple.

“Nous avons commencé par prendre essentiellement des fonds indiciels très larges – SPY [SPDR S&P 500 ETF Trust] était le premier – puis l’industrie au fil des ans a construit toutes ces superpositions intéressantes”, a déclaré Nick Colas, co-fondateur de DataTrek Research, à Bob Pisani sur “ETF Edge” de CNBC cette semaine.

Sont inclus des fonds sectoriels et émergents, ainsi que des fonds spécifiques à des thèmes tels que l’énergie propre et la marijuana légale, a déclaré Colas, dans le cadre d’un passage de l’innovation perturbatrice au courant dominant.

“Les investisseurs ont maintenant vraiment l’embarras du choix entre la possibilité de choisir non seulement les grands fonds sectoriels ou les grands fonds globaux, mais tout type de fonds qu’ils jugent intéressant”, a-t-il ajouté.

Cependant, cette évolution vers la spécificité des ETF thématiques comme les ETF de cybersécurité comporte des risques, selon le consultant en investissement Charles Ellis, auteur de deux livres à paraître, “Inside Vanguard” et “Figuring It Out”. Alors qu’Ellis pense que ceux qui se lancent dans les ETF pour plonger plus tard dans les fonds indiciels s’en tireront bien, ceux qui choisissent des ETF hautement spécialisés risquent de commettre des erreurs désastreuses.

“Plus vous devenez précis, plus il y a de chances que vous ne puissiez pas prendre de décision rationnelle à long terme et vous vous laisserez entraîner à prendre, parce que nous sommes tous des êtres humains, une décision émotionnelle à court terme. , et vous n’aimerez pas le résultat à long terme”, a déclaré Ellis.