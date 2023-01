La popularité de Wrexham augmente l’audience d’ESPN aux États-Unis

La popularité croissante du Wrexham AFC aux États-Unis augmente le nombre de téléspectateurs d’ESPN pour la FA Cup. L’équipe galloise de cinquième niveau a acquis une pertinence mondiale grâce à la prise de contrôle en 2020 par les acteurs hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney et à la série télévisée FX «Welcome to Wrexham» qui suit le club.

L’audience du deuxième tour de la FA Cup cette saison a augmenté de 858% par rapport à l’année dernière, et l’action du premier tour a augmenté de 100%. Selon le département des communications d’ESPN, la montée de l’intérêt est le résultat direct de Wrexham AFC.

Les fans de football américains se connectent pour regarder leur nouveau club étranger préféré.

Les Red Dragons sont tombés juste en deçà de la gloire en 2021/22, perdant à la fois en demi-finale des éliminatoires de promotion et en finale du FA Trophy. Cette saison, ils ne sont actuellement qu’à deux points de la première place de la Ligue nationale (et de la place de promotion automatique en Ligue 2 qui l’accompagne). En FA Cup, Wrexham est sorti triomphant dans les trois matches jusqu’à présent, battant les Blyth Spartans (après une rediffusion), Oldham et Farnborough sur le chemin du troisième tour proprement dit. Ils devraient se rendre à Coventry City ce samedi pour leur prochain match du tournoi, avec un coup d’envoi à 12h30 HE sur ESPN +. Wrexham est l’un des trois clubs de cinquième rang restants dans la compétition, les équipes les moins bien classées restantes.

Wrexham augmente l’audience d’ESPN

Même si les clubs les plus en vue de la Premier League et du Championship rejoignent la compétition ce tour, l’affrontement de Wrexham avec Coventry sera sûrement l’un des matchs les plus regardés du week-end, du moins aux États-Unis.

Quant au reste de la saison, grâce en partie à la pression de Wrexham et de leurs nouveaux propriétaires, les téléspectateurs du monde entier peuvent désormais diffuser en direct les matchs de la Ligue nationale sur un nouveau service de diffusion en continu de la ligue. Et pour les fans avides d’en savoir plus sur les coulisses du club, ne vous inquiétez pas, une deuxième saison de “Welcome to Wrexham” est en route.

Photo: Imago