La popularité de Wrexham augmente après le succès de la FA Cup

Le Wrexham AFC a connu un boom d’attention depuis que le club a été acheté par les acteurs hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney fin 2020. Bienvenue à Wrexham a également contribué à mettre en lumière l’histoire de l’équipe galloise relativement petite. Bien qu’ils jouent actuellement dans le cinquième niveau du football anglais, les matchs de Wrexham sont essentiellement devenus incontournables pour de nombreux fans de football aux États-Unis.

La popularité à Wrexham, grâce à une course de Cendrillon FA Cup, a encouragé ESPN à diffuser le dernier match de Wrexham sur ESPN2. Le match était une reprise du quatrième tour du tournoi de mardi. Alors que l’équipe galloise a été éliminée de la compétition, de nombreux fans se sont connectés. En fait, le match a attiré en moyenne 139 000 téléspectateurs tout au long des 90 minutes sur ESPN2.

Ce chiffre n’inclut pas les utilisateurs d’ESPN+. Le service de streaming est généralement un incontournable pour les amateurs de sport pendant les heures de travail en milieu de semaine. En combinant les deux façons de regarder le match, l’audience serait dans le même parc que les autres ligues de football. Cela inclurait la Major League Soccer, la Bundesliga allemande, ainsi que les matchs amicaux de l’USWNT. Il convient également de rappeler que le match de Wrexham a été joué un mardi à 15 h HE. Ce n’est pas le moment idéal pour l’audience aux États-Unis.

Le réseau sportif fait état d’un énorme intérêt pour le match de Wrexham

Sheffield United-Wrexham était le contenu de match de football le plus suivi par les utilisateurs sur le site Web d’ESPN entre le 1er et le 7 février, selon un porte-parole d’ESPN. Les autres matchs joués pendant cette période incluent des affrontements majeurs : Chelsea contre Fulham, Arsenal contre Everton, Manchester United contre Crystal Palace et Tottenham Hotspur contre Manchester City. Par contenu de match de football, ESPN fait référence à ses scores de boîte, à ses diffusions de jeux et à d’autres formes de médias sur le site Web.

En fait, le match de mardi entre Sheffield United et Wrexham était le quatrième match de football le plus suivi sur l’application ESPN. Seuls Barcelone contre Séville, Betis contre Barcelone et Tottenham contre Manchester City ont réussi à devancer Wrexham.

Bienvenue à Wrexham les flux restent élevés tout au long des mois d’automne

En plus des jeux réels, les docuseries susmentionnées Bienvenue à Wrexham a certainement contribué à alimenter cette manie. Selon Reelgoodla série a connu 79 fois plus de lectures et d’interactions en août dernier par rapport à l’émission moyenne sur Hulu pendant cette période.

L’émission Wrexham a même tenu bon dans les chiffres d’audience au cours des mois qui ont suivi sa sortie. En effet, d’août à novembre, Bienvenue à Wrexham a toujours eu plus d’au moins 10 fois plus de lectures et d’interactions que l’émission de télévision moyenne sur Hulu.

FA Cup, documentaire et succès lancent la popularité de Wrexham

Wrexham a également révélé des statistiques sur la croissance du club depuis que le nouveau propriétaire a pris le relais. Le club affirme que son compte Twitter officiel est passé de 79 589 abonnés en février 2021 à 367 665 maintenant. Leur nombre d’abonnés sur Instagram est passé de 41 000 il y a deux ans à 434 316 à la date actuelle.

Les maillots d’équipe ont été vendus pendant une grande partie de la campagne actuelle. Wrexham a rapporté avoir vendu 24 000 chemises incroyables au cours de la saison. Il a été révélé en octobre que les maillots Wrexham étaient revendus à des prix insensés.

Bien qu’ils aient été éliminés de la FA Cup, la promotion en Ligue 2 est évidemment l’objectif de Wrexham. Ils sont actuellement deuxièmes de la Ligue nationale, à trois points du comté de Notts, leader de la ligue. Cependant, Wrexham a disputé deux matches de moins que les leaders. Les fans peuvent diffuser les matchs de la Ligue nationale en visitant le site Web du club ou en rejoignant la télévision de la Ligue nationale.

PHOTO : IMAGO / PA Images