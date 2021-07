La popularité de Macron chute de 13% chez les jeunes après que la France a introduit les laissez-passer santé et la vaccination obligatoire

L’approbation de Macron a baissé de 13 points chez les 18-24 ans, selon un sondage de l’agence d’opinion IFOP pour le journal Le Journal du Dimanche (JDD). Le taux de désapprobation du président dans ce groupe s’élève à 51 %.

Le nombre de ceux qui n’approuvent pas la politique du président a augmenté de sept points chez les personnes âgées de 25 à 34 ans et de 35 à 49 ans, atteignant respectivement 68 % et 66 %.

Dans le même temps, Macron a gagné six points de faveur chez les retraités et trois points chez les plus de 65 ans. Dans ces groupes, son approbation s’élève respectivement à 47 % et 46 %.

« Il gagne dans les groupes de [the] population dont la vaccination [level] est au-dessus de la moyenne », Le directeur général de l’IFOP, Frédéric Dabi, a déclaré au JDD. Le document note que seulement 29% des personnes âgées de 18 à 24 ans sont complètement vaccinées, contre 79% des personnes âgées de plus de 65 ans.

Dabi a déclaré que l’enquête a révélé « une polarisation, voire une extrémisation du mécontentement » sur le programme de vaccination du pays. Les personnes interrogées assimilent l’idée d’un pass santé, poussée par Macron, à « vaccination obligatoire déguisée » et « la perte de la liberté » il a dit.

A partir du 21 juillet, un pass santé sera obligatoire pour accéder aux lieux de loisirs et culturels de plus de 50 personnes. Dès le début du mois d’août, les gens doivent présenter un pass santé pour dîner dans les cafés et restaurants et faire leurs achats dans les centres commerciaux.

Cette semaine, Macron a annoncé que tous les agents de santé devaient être vaccinés avant le 15 septembre.

Les nouvelles réglementations ont été accueillies avec une certaine réticence de la part du public. Les opposants aux mesures obligatoires ont organisé samedi des manifestations à Paris et dans d’autres villes.

Plus de 55% des personnes ont été complètement vaccinées en France, selon le gouvernement. Un porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a dénoncé « la frange minoritaire capricieuse et défaitiste, qui serait heureuse de rester dans le chaos et l’inactivité. »

Attal a déclaré samedi au journal Le Parisien, « Il faut être clair : désormais c’est soit la vaccination générale, soit un tsunami viral. Il n’y a pas d’alternative.

