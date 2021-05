La popularité de Hard Seltzer propulse la montée du cocktail en conserve

Le cocktail le plus chaud de cet été est présenté en canette.

Entre 2019 et 2020, la catégorie des cocktails prémélangés a augmenté de 50 % aux États-Unis, selon le tracker de l’industrie IWSR. Le segment est encore relativement petit, ne représentant que 3 % du volume des spiritueux américains, selon les données du Distilled Spirits Council des États-Unis. Mais les entreprises et les experts de l’industrie s’attendent à une croissance énorme après son boom pandémique. Bank of America Securities prévoit que la catégorie atteindra 3 à 4 milliards de dollars de revenus au cours des prochaines années.

L’essor du seltzer dur a alimenté la popularité croissante des cocktails en conserve. Les sodas à la vodka ou les gin tonics prêts à boire ont séduit les consommateurs à la recherche d’un goût plus fort ou d’une boisson plus alcoolisée, et la catégorie s’est élargie avec une plus grande variété.

Comme l’eau de Seltz, les cocktails en conserve séduisent les consommateurs qui choisissent leurs boissons alcoolisées en fonction de leur commodité et de leur goût. Cependant, les cocktails prêts à boire sont généralement plus premium car leur base est faite de vrais spiritueux, et non du sucre ou du malt trouvés dans l’eau de Seltz ou la limonade. Un pack de six sodas durs coûte généralement environ 10 $ aux consommateurs, ce qui est également le prix de départ pour un pack de quatre cocktails en conserve.

Les cocktails en conserve peuvent également être plus difficiles à trouver en dehors des magasins d’alcools, car les États les réglementent différemment des boissons maltées aromatisées.

Dans un rapport de mars aux clients, les analystes des boissons de Bank of America ont choisi Anheuser-Busch InBev et Diageo comme deux sociétés qui deviendront des acteurs clés. Pour l’instant, certaines des marques les plus remarquables sont High Noon d’E. & J. Gallo, Monaco, Cutwater Spirits d’AB InBev et On the Rocks de Beam Suntory, selon les analystes.

Le géant de l’alcool AB InBev est entré sur le segment en 2019 via l’achat de Cutwater, une distillerie artisanale basée à San Diego. Cutwater est la deuxième marque de cocktails en conserve la plus vendue en dollars avec une part de 10% de l’espace de cocktails prêts à boire, sur la base des données IRI des 13 semaines terminées le 9 mai.

Pour le brasseur Budweiser, l’acquisition était un moyen d’entrer dans de nouvelles catégories alors que la consommation de bière avait tendance à baisser ces dernières années. Fabricio Zonzini, président de l’unité Beyond Beer de l’entreprise, a déclaré que la première priorité de sa division était les boissons prêtes à boire.

« Je pense que Covid était en quelque sorte une hélice pour le prêt à boire car il apportait la commodité du bar à votre maison », a-t-il déclaré. « Et nous avons vu cette croissance. Dieu merci, nous avons eu Cutwater. »

Au-delà de Cutwater, AB InBev s’est également associé à un distillateur canadien sur Nutrl, une gamme de boissons à la vodka. Zonzini a déclaré que la société testera les boissons aux États-Unis pour plaire aux consommateurs qui souhaitent un cocktail plus léger et rafraîchissant, similaire au profil de saveur d’un seltzer dur. L’année dernière, la société a lancé de la vodka aromatisée sous sa marque Natural Light, ce qui pourrait signifier des cocktails de vodka en conserve du brasseur si l’alcool se vend bien.

« Si nous voyons les résultats, si cela rejoint la façon dont nous croyons, cela ouvre une autre porte », a déclaré Zonzini.

Le propriétaire de Johnnie Walker, Diageo, se lance maintenant dans le segment. En avril, elle a acheté Loyal 9, qui mélange de la vodka et de la limonade dans une canette. Avant l’achat, il avait déjà lancé des ramifications de cocktails en conserve de Crown Royal, Ketel One Botanical et Tanqueray.

« La catégorie se porte très bien. C’est la partie qui connaît la croissance la plus rapide [total beverage alcohol] et ne fait que s’accélérer rapidement », a déclaré Jay Sethi, vice-président senior de la catégorie commodité nord-américaine de Diageo.

Sethi a déclaré que les consommateurs commencent à rechercher davantage de cocktails en conserve de qualité supérieure, ce qui signifie qu’ils sont également prêts à dépenser plus.

Ce ne sont pas seulement les géants de l’alcool qui cherchent à tirer profit de la croissance des cocktails en conserve. De plus petits parvenus comme la distillerie artisanale Cardinal Spirits ont également publié des versions.

Zing Zang, qui a un culte pour son mélange Bloody Mary, est entré sur le marché des boissons alcoolisées l’année dernière avec sa première gamme de cocktails en conserve. Le déménagement a pris plusieurs années car il a perfectionné les recettes et trouvé des distributeurs qui pourraient facilement transporter de l’alcool, mais les boissons se portent bien jusqu’à présent, selon le PDG Brent Albertson.

Albertson, qui a passé trois décennies chez Diageo avant de rejoindre Zing Zang, a déclaré que l’étude de marché de l’entreprise a révélé que les 25 à 37 ans étaient le marché cible pour les boissons.

« Ils ne le boivent pas pour se saouler », a déclaré Albertson. « Ils veulent le faire sur des bateaux, sur des terrains de golf. Ils veulent cette commodité et cette portabilité. »

Même si les consommateurs affluent vers leurs bars préférés, la tendance des cocktails en conserve ne devrait pas s’estomper. Brandy Rand, directrice de l’exploitation pour les Amériques chez IWSR Drinks Market Analysis, a déclaré qu’elle s’attend à ce que davantage de boissons prêtes à boire apparaissent sur les menus.

« Les consommateurs les aiment et ils offrent également aux opérateurs sur site une option rentable face à des problèmes de capacité et de personnel, des marges plus serrées et des menus plus minces », a déclaré Rand. « Les cocktails en conserve sont également une excellente option pour les boissons à emporter dans les États où cela est légal. »