La popularité de Boris Johnson ébranlée par la gestion « lamentable » de la pénurie de carburant

La popularité de BORIS Johnson a été ébranlée par la gestion « lamentable » par le gouvernement de la pénurie de carburant, révèle un sondage aujourd’hui.

Près d’un sur cinq qui a voté conservateur en 2019 dit que cela les a rendus moins susceptibles de le soutenir la prochaine fois.

La popularité de Boris Johnson a été ébranlée par sa gestion « lamentable » de la pénurie de carburant Crédit : Getty Images – Getty

La plupart pensent que le PM est un leader fort, mais beaucoup sont insatisfaits de sa performance globale.

Plus d’un tiers des électeurs conservateurs – 36% – blâment le gouvernement pour la pénurie de chauffeurs de camion et de carburant, selon une enquête de Redfield et Wilton Strategies.

Plus de la moitié sont mécontents de son incapacité à empêcher les migrants de traverser la Manche et 42% sont mécontents de la réponse aux perturbations causées par les manifestations d’Insulate Britain.

L’ancien chef des conservateurs, Sir Iain Duncan Smith, a déclaré que le sondage du Sun dimanche était un « avertissement précoce de fissures dans le soutien ».