La popularité croissante pourrait être annulée par un accident

21 juillet 2022, Bavière, Essenbach : la vapeur d’eau s’élève derrière les tournesols du système de refroidissement de la centrale nucléaire (NPP) Isar 2. Alliance de l’image | Alliance de l’image | Getty Images

L’énergie nucléaire est à un point d’inflexion. L’exubérance précoce quant à son potentiel a été sapée par une série d’accidents dévastateurs et dangereux à Three Mile Island en Pennsylvanie en 1979, Tchernobyl en Ukraine en 1986 et Fukushima Daiichi au Japon en 2011. Mais maintenant, grâce à la nouvelle technologie nucléaire et au besoin de plus en plus urgent de lutter contre le changement climatique, l’énergie nucléaire a une seconde chance de devenir un élément important du réseau énergétique mondial. C’est parce que la production d’énergie nucléaire ne crée aucune des émissions dangereuses de gaz à effet de serre qui causent le changement climatique. Dans un table ronde aux Nations Unies mardiun ensemble de leaders de l’énergie nucléaire du monde entier se sont réunis pour discuter de la portée de cette renaissance et pourquoi il est si essentiel que l’industrie travaille ensemble pour s’assurer que des mesures de sécurité de référence sont adoptées partout. Un accident nucléaire n’importe où a le potentiel de perturber l’élan le plus important que l’industrie nucléaire ait connu depuis des décennies.

1 000 milliards de dollars de demande mondiale attendue

La secrétaire américaine à l’Énergie, Jennifer M. Granholm, a déclaré que l’énergie nucléaire représente 20 % de l’électricité de base des États-Unis et 50 % de son électricité sans émission de carbone. “Et cela ne concerne que la flotte que nous avons aujourd’hui sans les autres ajouts que nous espérons voir.” Les futurs réacteurs et centrales nucléaires utiliseront presque certainement une technologie différente de la norme actuelle, car les laboratoires américains et les entreprises privées financent la recherche de réacteurs plus efficaces, moins chers à construire et générant moins de déchets. Granholm a mentionné, à titre d’exemple, le réacteur nucléaire avancé La société d’innovation nucléaire de Bill Gates TerraPower s’installe dans une ancienne ville minière du Wyoming. La demande de réacteurs nucléaires avancés représentera environ 1 billion de dollars dans le monde, a déclaré Granholm, selon une estimation du ministère de l’Énergie. Cela inclut les emplois dans la construction de ces réacteurs et toutes les chaînes d’approvisionnement associées qui devront s’intensifier pour soutenir cette industrie, a déclaré Granholm. “En bout de ligne, la diffusion de l’énergie nucléaire avancée est une priorité pour nous”, a déclaré Granholm. “Bien sûr, ces technologies doivent toutes commencer et finir par la sûreté et la sécurité nucléaires.” Le changement de sentiment entourant l’énergie nucléaire s’est produit assez rapidement, a déclaré Raphaël Grossile directeur général de la agence internationale de l’énergie atomique.

Une photographie montre des chiens passant devant une grande roue en arrière-plan dans la ville fantôme de Pripyat près de la centrale nucléaire de Tchernobyl le 29 mai 2022, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. Dimitar Dilkoff | AFP | Getty Images

“Il y a encore quelques années, le nucléaire n’était pas présent, et peut-être même pas le bienvenu” aux conférences annuelles de la COP, qui signifie “Conférence des Parties” et est une occasion pour les dirigeants des pays de se rencontrer et de discuter du changement climatique. “L’AIEA est passée assez rapidement d’un intrus à un participant très apprécié dans ce dialogue où le nucléaire a sa place.” La prochaine conférence COP aura lieu à Charm el-Cheikh, Égypte, en novembreet celui d’après sera à Dubai Expo City dans le Emirats Arabes Unis. L’AIEA prévoit de participer à ces deux conférences à venir. “Le simple fait que nous parlions de COP avec le nucléaire en Égypte et dans le Golfe, en soi, vous en dit long sur ce qui se passe et comment nous changeons et les possibilités que nous avons et qui auraient pu être presque imprévisible il y a encore quelques années.”

La sécurité d’abord