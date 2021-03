Le pays avait commencé à assouplir les mesures de verrouillage récemment, permettant aux écoles de rouvrir en février et à certains magasins non essentiels d’admettre à nouveau des clients plus tôt ce mois-ci. Comme d’autres pays européens, il misait sur le déploiement de vaccins contre les coronavirus pour lui permettre de rouvrir lentement son économie, la plus importante d’Europe.

L’Allemagne a maintenant enregistré plus de 2,7 millions de cas et 75 498 décès, à ce jour, selon les données de l’Université Johns Hopkins, bien inférieur à celui du Royaume-Uni.Cela se compare aux 4,3 millions de cas au Royaume-Uni et à plus de 126 621 décès.

Un an plus tard, et la situation est très différente, la plus grande économie d’Europe étant confrontée à une troisième vague d’infections, un nombre croissant de morts et des accusations de mauvaise gestion de crise sanitaire à l’encontre du gouvernement.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy