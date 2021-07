La populaire émission de télévision japonaise ne présente que des femmes qui courent sur une colline pendant six minutes

Il existe une émission populaire au Japon, qui fonctionne avec succès depuis 15 ans, se compose d’épisodes de six minutes. Chaque épisode montre une femme sprintant sur une colline et haletant. Chaque épisode met en scène une femme, généralement une actrice, une chanteuse ou une artiste de télévision. Cette émission, nommée Zenryoku Zaka, est diffusée sur TV Asahi. L’une des émissions de télévision les plus anciennes du Japon, elle est diffusée à 1 h 20 du matin au Japon. Depuis une quinzaine d’années, les gens veillent tard le soir pour regarder cette émission.

L’épisode se concentre uniquement sur une fille. Du début à la fin, c’est la seule chose que vous verrez jamais. Une autre chose étrange à propos de cette émission est qu’aucune fille n’apparaît plus d’une fois dans cette émission.

Le spectacle ne change pas non plus de lieu. Normalement, il est tourné sur certaines routes de Tokyo. La société de production a mis en ligne environ 3000 épisodes de cette émission sur YouTube. Si l’on en croit le magazine japonais SoraNews24, TV Asahi présentera désormais des hommes courant dans son émission, rompant ainsi avec sa règle des femmes uniquement. Cependant, les créateurs de Zenryoku Zaka affirment que les jeunes femmes continueront de rester l’objectif principal de l’émission.

