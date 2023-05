La populaire boutique de cadeaux Fulton a de nouveaux propriétaires – Shaw Local

FULTON – Un couple de Clinton, Iowa, qui faisait régulièrement ses courses chez Sweet Woodruff a acheté la boutique de cadeaux et la transforme en Dandelion Wishes.

Emily Determan a été enseignante au Clinton Community School District pendant 15 ans et son mari, Dan, est directeur des ventes chez Beckwith Roofing. Ils sont ravis de devenir propriétaires de petites entreprises.

La boutique de cadeaux Dandelion Wishes est située au 1102 Fourth St. à Fulton. (Sarah Ford pour Shaw Local News Network)

« Ces dernières années, j’ai senti que j’étais prête pour un changement majeur, mais je n’étais pas sûre de la voie que je voulais emprunter », a déclaré Emily Determan. « J’ai vu que Sweet Woodruff était à vendre et j’ai pensé que ce serait quelque chose que j’aimerais, mais je n’en ai pas parlé tout de suite à mon mari. Un jour plus tard, il a vu qu’il était à vendre et a pensé que je l’aimerais et m’a apporté l’idée. Nous avons donc appelé et programmé une visite tout de suite.

Sous le nom de Sweet Woodruff, le magasin présentait une variété de décorations pour la maison et le jardin, des œuvres d’art, des fleurs, des statuettes, des bijoux, des bougies, des savons et des accessoires.

Emily Determan a déclaré qu’elle prévoyait de garder la boutique proche de ses racines mais qu’elle effectuait déjà des achats en gros d’autres lignes pour intéresser une clientèle plus large.

Les Determans en ont pris possession le 17 avril et prévoient une grande ouverture en juin, date à laquelle Emily pourra être à la boutique à plein temps.

« Ils ont acheté le bâtiment, les étalages et l’inventaire », a déclaré l’ancienne propriétaire Wendy Ottens, qui est la mairesse de la ville. « Je leur ai remis une clé et ils m’ont remis un chèque. »

Ottens a déclaré qu’après 17 ans de propriété, y compris le déplacement vers trois emplacements, il était enfin temps de réduire la charge.

« Je suis le maire. J’ai sept petits-enfants, et il est temps de ralentir comme je ralentis », a-t-elle déclaré avec un sourire.

Ottens a déclaré qu’elle était impressionnée par le travail d’équipe du couple et par la façon dont ils se soutenaient, affirmant que c’était important pour les entrepreneurs. Ottens a conservé le nom du magasin pour elle-même, mais a déclaré qu’elle était heureuse de trouver des propriétaires partageant la même vision de l’espace.

Ottens a déclaré qu’elle était heureuse d’aider le couple pendant la transition.

« En tant que maire, je veux le voir réussir. Fulton se porte à merveille et nous grandissons. Et je n’aurais pas pu choisir un meilleur couple pour faire fonctionner cet endroit », a déclaré Ottens, ajoutant qu’elle pense que chaque entreprise devrait avoir un plan de relève.

« Nous avons été tellement chanceux pour Wendy et les connaissances et les conseils du personnel tout au long du chemin », a déclaré Emily Determan.

Alors qu’Emily et Dan s’installent, ils ont également hâte de faire partie du quartier des affaires du centre-ville de Fulton.

« J’aime Sweet Woodruff depuis des années, donc je garderai beaucoup de ce qui est déjà connu et aimé », a déclaré Emily Determan.

Si vous allez

QUOI : Dandelion Wishes, 1102 Fourth St., Fulton

QUAND : Ouvert de 10h à 16h du mardi au vendredi et de 10h à 15h le samedi