La popote roulante de la foire aux ressources du comté de Kendall attire une foule au Beecher Centre de Yorkville – Shaw Local

La popote roulante (Community Nutrition Network and Senior Services Association) a organisé une foire aux ressources pour les membres de la communauté âgés de 60 ans et plus, ainsi que les conjoints et les soignants, le 22 septembre au Beecher Center à Yorkville.

Environ 70 résidents de la communauté ont assisté et apprécié un repas fourni par Meals on Wheels.

Les participants ont également eu l’occasion de se renseigner sur les ressources locales pour les personnes âgées de 60 ans et plus auprès de plus de 25 fournisseurs, dont AgeGuide, le bureau du shérif du comté de Kendall, le bureau du greffier du comté de Kendall, le conseil d’administration du canton d’Oswego, le centre pour personnes âgées et communautaires d’Oswegoland. , le bureau de la sénatrice Sue Rezin, Rush Copley Medical Group – Waterford Cancer, Walgreens Pharmacy, Wyeth Law, Prairie State Legal Services, Northern Illinois Food Bank / SNAP, Symphony Care Network, Voluntary Action Center, Association for Individual Development, Fox Valley Older Services aux adultes, Département de la santé du comté de Kendall – Santé comportementale, Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de Kendall, Conseillers principaux Oasis, Une place pour maman, et plus encore.

L’emplacement et l’assistance ont été fournis par la Ville de Yorkville, le Département des parcs et des loisirs et les Senior Services Associates.

La popote roulante propose des repas livrés à domicile cinq jours par semaine, des repas le week-end et des repas de longue conservation deux fois par an. Les cafés locaux du Beecher Center à Yorkville et des Saratoga Towers à Morris proposent des déjeuners nutritifs pendant la semaine et des opportunités de socialisation. Il n’y a pas de condition de niveau de revenu.

Les résidents de la communauté âgés de 60 ans ou plus, ainsi que les conjoints et les soignants, sont invités à en savoir plus sur le programme en appelant le 630-553-2316.