La pop star torontoise Shawn Mendes parle de sa rupture « brutale » avec Camila Cabello

La pop star Shawn Mendes a récemment parlé de sa relation passée (et de sa rupture) avec l’ancienne chanteuse de Fifth Harmony, Camila Cabello. L’auteur-compositeur-interprète de 26 ans, né à Pickering, a commencé à sortir avec Cabello, 27 ans, en juillet 2019 avant de se séparer en novembre 2021. Le couple s’est réconcilié en 2023 mais s’est à nouveau séparé plus tard dans l’année. Mendès rayon à propos de la rupture « brutale » avec Jay Shetty sur son podcast Exprès avec Jay Shetty lundi, et sans surprise, il reçoit une tonne de traction.

Shetty a demandé ce que cela faisait pour Mendes d’avoir sa vie amoureuse si publique, Mendes a répondu « brutal », répétant la description de Shetty de la relation si publique.

« Honnêtement, je pense que Camila et moi venons de faire le meilleur travail possible pour préserver notre petit feu d’amour privé l’un pour l’autre », a déclaré Mendes. « Parce que peu importe votre force mentale quand des millions de personnes commentent cela, il est si difficile de ne pas en être affecté, de se laisser influencer et de s’en inspirer, et de le désirer parce que les gens le désirent, ou le détester parce que les gens le détestent, et c’est juste humain… »

Il a ajouté que Cabello et lui ont travaillé « extrêmement dur » pour se protéger mutuellement et protéger leur amour. À ce stade, il a déclaré qu’il n’allait plus vraiment sur les réseaux sociaux.

« Donc, je ne me soucie pas vraiment de ce que les gens disent de ma vie amoureuse ou de mes relations parce que c’est juste… honnêtement, c’est trop préjudiciable à la relation elle-même que je suis devenu assez strict sur cette partie. Nous ne sommes pas dans un film. Ce n’est pas un film… », a déclaré Mendes. «C’est la vraie vie. C’est le véritable amour et l’amour est déroutant et dur et passe par des creux, des pauses, des pauses, tellement de choses.

Lorsque Shetty a demandé ce que Mendes avait fait pour protéger sa relation avec Cabello, Mendes a répondu qu’une « immense honnêteté » et une « communication excessive » étaient importantes pour l’ancien couple.

« Vous savez, du genre : ‘J’ai ressenti ça quand je faisais cette interview, et j’ai dit cette chose, et je me sentais bizarre, et je suis désolé si ça s’est passé comme ça. Tu sais, je t’aime, et… cela élimine immédiatement tout type d’hypothèse que je pourrais faire ou qu’elle pourrait faire à partir de n’importe quoi.

Ils s’envoyaient des SMS et communiquaient pourquoi ils se sentaient d’une certaine manière.

«Je serai le premier à lui envoyer un texto. Elle sera la première à m’envoyer un texto. Et nous, tant que nous sommes bons, nous sommes bons. Tout le bruit n’est que du bruit, et cela en constitue une grande partie », a-t-il ajouté, soulignant qu’ils « se respectent profondément ».

«J’ai juste de la chance qu’elle soit un être humain extraordinaire et qu’elle soit incroyablement compréhensive, attentionnée et attentionnée. Donc communiquer avec elle n’est pas difficile », a-t-il noté.

Les réactions sur les réseaux sociaux ont massivement soutenu Mendes, les utilisateurs de X le remerciant pour sa franchise.

«Merci beaucoup d’être suffisamment à l’aise pour partager cette partie vulnérable de vous-même avec nous, je me sens vraiment privilégié de connaître le vrai vous. La façon dont tu dis les choses est vraiment touchante et j’ai ressenti chaque mot que tu as dit dans mon âme. Je t’aime », a noté un utilisateur de X, tandis qu’un autre a déclaré : « Vous êtes vraiment l’humain le plus incroyable de tous les temps, j’espère que vous continuerez à grandir, à apprendre, à créer et à évoluer. »

Le chemin vers l’avant de Shawn Mendes va se poursuivre, puisqu’il a récemment annoncé un concert spécial au Massey Hall le 25 novembre dans le cadre de sa série de concerts For Friends & Family Only (où il se produira dans des salles plus intimes). Mendes devrait interpréter toutes les chansons de son prochain album Shawn en direct pendant ce spectacle d’une seule nuit (et comme nous l’avons signalé précédemment, les billets devraient se vendre rapidement).

Cette structure de tournée plus intime intervient après que l’artiste torontois a annulé sa tournée mondiale en 2022, invoquant la nécessité de se concentrer sur sa santé mentale.