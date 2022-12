La pop star sud-coréenne commence son service militaire avec des fans rassemblés près de son camp d’entraînement de première ligne

Le premier membre du populaire groupe de musique pop sud-coréen BTS s’est présenté à un camp d’entraînement de première ligne pour son service militaire obligatoire après des années de controverse, avec des fans se rassemblant pour saluer la star.

Jin, le membre le plus âgé du BTS, est entré mardi dans un camp d’entraînement à Yeoncheon, près de la frontière nord-coréenne, où il recevra cinq semaines d’entraînement militaire de base avec d’autres nouvelles recrues conscrites. Jin, qui a eu 30 ans ce mois-ci, sera formé au tir à la carabine, au lancer de grenades et à la marche, après quoi lui et les autres recrues seront affectés à des unités de l’armée à travers la Corée du Sud, selon l’Associated Press.

La nouvelle survient au milieu d’années de controverse entourant le groupe, certains affirmant que les musiciens de renommée internationale devraient relever de l’exemption de la Corée du Sud du service militaire obligatoire accordée à ceux qui ont renforcé le “prestige national”.

Cependant, Sung-Yoon Lee, professeur à la Fletcher School de l’Université Tufts et expert de la Corée, a déclaré à Fox News Digital que l’exemption ne s’appliquait généralement qu’aux meilleurs athlètes ou “musiciens et artistes classiques”.

“La loi d’exemption militaire pour ceux qui ont renforcé le “prestige national” est une relique du passé accordée aux athlètes, musiciens classiques et artistes médaillés ou primés. Elle reflète l’aspiration collective des Sud-Coréens à une reconnaissance mondiale tout en rattrapant rapidement leur retard. les nations les plus avancées du monde », a déclaré Lee.

Lee a cité la star sud-coréenne du football Son Heung-min et ses coéquipiers, qui ont été exemptés du service obligatoire après avoir remporté l’or aux Jeux asiatiques de 2018.

“Mais BTS présente des problèmes, car la contribution du boys band au ‘prestige national’ de la Corée est plus importante que celles de tous les exonérés précédents réunis”, a déclaré Lee. “Et exclure les stars de la pop de l’exemption soulève des questions d’équité et de discrimination.”

Plus tôt cette année, l’agence du groupe a annoncé que le groupe suivrait la loi sur la conscription du pays et rejoindrait l’armée, à commencer par Jin.

“Jin révoquera sa demande de report de sa conscription à la fin de ce mois et suivra les procédures de conscription requises par l’administration de la main-d’œuvre militaire”, a déclaré Big Hit Music dans un communiqué à l’époque. “Les autres membres rempliront leur devoir militaire à tour de rôle selon leurs plans individuels.”

Jin sera suivi en service par les six membres plus jeunes de BTS, qui prévoient de se joindre les uns après les autres au cours des prochaines années, ce qui signifie que le groupe sera obligé de faire une pause pendant que chaque membre purge son mandat de 18 mois.

Seuls des projets solo seront prévus entre-temps, a annoncé Big Hit, affirmant que les membres du groupe “ont hâte de se réunir à nouveau en tant que groupe vers 2025 suite à leur engagement de service”.

La Corée du Sud, qui est toujours en état de guerre avec la Corée du Nord, impose à tous les hommes valides d’effectuer 18 mois de service militaire.

Un débat féroce a porté sur la question de savoir si les membres devraient être forcés de servir, certains affirmant qu’ils devraient bénéficier d’une exemption tandis que d’autres ont fait valoir qu’il serait injuste d’exempter les personnes riches et célèbres.

Les sondages d’opinion sur la question étaient généralement partagés de manière égale sur la question de savoir si le groupe devait servir.