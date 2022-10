La pop star retirée des prix GQ après des tweets sur le vaccin

MIA a affirmé que les célébrités qui ont promu le piratage de Covid devraient être punies pour avoir menti

La chanteuse pop MIA a été exclue des prochains “Men of the Year Awards” du magazine GQ après avoir défendu l’animateur de radio controversé Alex Jones et suggéré que des célébrités “Pousser les vaccins” devrait payer des dommages et intérêts. MIA a répondu en disant que le personnel du magazine “je n’ai pas de couilles.”

La chanteuse britannique a partagé un message de GQ sur Twitter vendredi, dans lequel l’un des rédacteurs en chef du magazine a annulé sa comparution à la soirée de remise des prix, ainsi qu’une séance photo à venir. La décision d’abandonner le chanteur a été prise en raison de la “caractère controversé” d’elle « activité actuelle sur Twitter », le message expliqué.

Le chanteur de “Paper Planes” était dédaigneux. “Vous imprimez des mots pour vivre,” elle a répondu. “Comment jugez-vous l’homme de l’année quand vous n’avez pas de couilles?”

Vous imprimez des mots pour vivre. Comment jugez-vous l’homme de l’année quand vous n’avez pas de couilles ? pic.twitter.com/2dMlu0MAVJ – MIA (@MIAuniverse) 14 octobre 2022

La controverse a apparemment éclaté jeudi, lorsque MIA a tweeté : “Si Alex Jones paie pour mentir, toutes les célébrités qui proposent des vaccins ne devraient-elles pas payer aussi?”

L’animateur d’InfoWars, Alex Jones, a été condamné mercredi par un jury du Connecticut à verser près d’un milliard de dollars aux familles des victimes de la fusillade de l’école primaire de Sandy Hook en 2012. Jones a affirmé en 2012 et 2013 que la fusillade était un “canular,” et que certains parents ont simulé la mort de leurs propres enfants.

MIA a longtemps été sceptique quant aux vaccins Covid-19, déclarant en 2020 qu’elle le ferait « choisir la mort » sur le coup de coronavirus. Ses derniers commentaires sont venus après Janine Small, cadre de Pfizer Raconté Les législateurs européens que la société n’a pas testé si son vaccin empêchait la transmission de Covid-19 avant de le mettre sur le marché.

Dans une interview avec The Guardian vendredi, MIA a défendu sa position sur les vaccins. « Je connais trois personnes qui sont mortes après avoir pris le vaccin et je connais trois personnes qui sont mortes du Covid », elle a dit au journal britannique. “Si quelqu’un va nier cette expérience et m’éclairer en disant:” Non, ce n’est pas votre expérience “, alors à quoi ça sert?”