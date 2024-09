La pop star Pink mange un morceau au restaurant de Lake Cowichan

Le personnel d’un restaurant de Lake Cowichan avait une raison d’être fan lorsque la pop star Pink est arrivée sur une moto et s’est arrêtée pour dîner la semaine dernière.

Le Chanteuse de 45 ansconnue pour ses chansons « Just Give Me a Reason », « Raise Your Glass » et « So What », était au restaurant Jake At The Lake jeudi soir.

« C’était une petite surprise quand elle a franchi la porte, c’est sûr. Elle était tellement terre à terre », a déclaré Wade Gamble, directeur général. « Elle voyageait avec une autre personne sur une moto, faisant le tour de l’itinéraire, en direction de Port Renfrew. »

Certaines personnes ont pris des photos avec Pink, qui était sur l’île avant ses deux concerts au Rogers Arena de Vancouver, vendredi et samedi.

« Elle passait une bonne soirée avant ses deux concerts », a déclaré Gamble à CHEK News.

« Elle discutait avec certains clients, et ces derniers étaient sur le point de la voir le lendemain soir. C’était sympa qu’ils puissent la voir en personne, et elle a pris une photo avec les membres de notre personnel, ce qui était très gentil de sa part. »

Lundi, le personnel de Jake At The Lake s’est rendu sur Facebookaffirmant avoir reçu un « visiteur spécial » la semaine dernière, ajoutant : « Nous ne voulions pas publier tout de suite pour respecter sa vie privée, mais c’était si gentil de sa part de prendre le temps de prendre une photo… »

La publication comprenait une photo de trois membres du personnel debout à côté de Pink, et le restaurant a même révélé la boisson que la chanteuse avait commandée sur le menu.

« Pour info, Pink a adoré notre Espresso Martini ! »

