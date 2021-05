La pop star multimillionnaire Ed Sheeran annonce qu’il parraine une équipe de football britannique – et tout le monde ne danse pas de joie à ce sujet

Le balladeer Sheeran a longtemps clamé son soutien à son équipe locale dans le Suffolk, qui était autrefois des géants du jeu anglais mais qui sont maintenant au deuxième niveau et font face à leur 20e année en dehors de la Premier League dans un déclin marqué par rapport aux jours de Halcyon où ils ont concouru. en Europe, remportant même la Coupe UEFA en 1981.

Maintenant, le crooner crédible a soutenu ses apparitions dans leur célèbre maison de Portman Road avec un soutien financier, devenant le sponsor du maillot du club à partir de la saison prochaine, lorsqu’une publicité pour sa prochaine tournée sera inscrite sur le kit d’Ipswich.

« Nous sommes évidemment ravis qu’Ed ait accepté de devenir notre sponsor de maillot la saison prochaine, » a déclaré Rosie Richardson, la directrice des ventes au championnat également.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Ipswich Town FC (@ipswichtown)

Juste au moment où vous pensiez que vous ne pouviez plus vous embarrasser 😂 – Dan Payne 🔰 (@ Dan_Payne92) 6 mai 2021

«J’ai travaillé avec Ed et son équipe de direction sur diverses initiatives au fil des ans et j’ai accueilli Ed et ses invités à Portman Road pour de nombreux matchs.

« Il a montré son soutien à sa ville natale de nombreuses façons et c’est un autre exemple de cela. »

Les chansons de Schmaltzy Sheeran ne sont pas parmi les meilleures pour tout le monde, et la nouvelle était de la musique aux oreilles des supporters de clubs, y compris les féroces rivaux locaux d’Ipswich, Norwich.

Lorsque vous considérez tous les avantages et les inconvénients de cela, cela équivaut vraiment à une base de fans divisée dans les semaines à venir. Le problème ne fera que se multiplier – Craig Farrell (@ craig2812) 6 mai 2021

« Juste au moment où vous pensiez que vous ne pouviez plus vous embarrasser, » a aiguillonné un fan des Canaries, tandis que d’autres se sont emparés de l’utilisation par Sheeran de symboles mathématiques de base pour nommer ses albums.

« Si l’on considère tous les avantages et les inconvénients de cela, cela équivaut vraiment à diviser la base de fans dans les semaines à venir », prédit un. « Le problème ne fera que se multiplier. »

Un fan de Portsmouth, parfois rivaux d’Ipswich, a répondu: « La partie négative sera utile pour votre différence de buts la saison prochaine. »

La partie moins vous sera utile pour votre différence de buts la saison prochaine – PompeyFan24680 (@ PompeyFan24680) 6 mai 2021

Le joueur de 30 ans, conquérant des charts, a offert une photo de lui-même en tant que jeune dans une chemise Ipswich révolue sur Instagram, racontant avec suffisance à ses proches de près de 32 millions: « Ce type est le nouveau sponsor du club de football d’Ipswich Town. Faites bien. »

Son directeur, Stuart Camp, a répondu en disant que le message « ne sera jamais amélioré », et Sheeran a ajouté au site Web du club: « [Ipswich] est une grande partie de la communauté locale et c’est ma façon de montrer mon soutien.

«J’ai toujours apprécié mes voyages à Portman Road et j’ai hâte d’y retourner dès que les supporters seront à nouveau autorisés à entrer dans les stades.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Ed Sheeran (@teddysphotos)

Ed pompant ££££ dans #itfc est génial 👏 Top mec quand je l’ai rencontré à un match de trophée. – Fan de la ville 🐴⚽️💙 (@ITFCphonein) 6 mai 2021

«Avec l’arrivée de nouveaux propriétaires américains, il y aura certainement des moments passionnants à venir pour les fans d’Ipswich, moi y compris.

« Espérons que nous pouvons arrêter d’être un peu sur le hein [underwhelming]. »

La dernière tournée de Sheeran, appelée Divide, a rapporté 775 millions de dollars entre mars 2017 et août 2019. Divers sites financiers ont estimé sa valeur nette à environ 200 millions de dollars.