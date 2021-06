La pop star Macy Gray demande une cure de jouvence pour un drapeau américain «divisant», avec des étoiles colorées pour chaque course – RT USA News

La chanteuse Macy Gray, lauréate d’un Grammy Award, a marqué l’occasion de Juneteenth, le plus récent jour férié fédéral, avec un appel à « annuler » le drapeau américain, suggérant qu’il soit remplacé par un nouveau design fortement axé sur la race.

« Comme le confédéré [flag], il est en lambeaux, daté, source de division et incorrect », Gray a parlé des Stars and Stripes jeudi, dans un éditorial publié par MarketWatch. « Il ne représente plus la démocratie et la liberté.

Il ne nous représente plus tous. Ce n’est pas juste d’être obligé de l’honorer. Il est temps pour un nouveau drapeau

Gray a fait valoir que la dernière goutte qui a entaché la réputation du drapeau de manière irréparable est venue le 6 janvier, lorsqu’une foule de manifestants pro-Trump ont pris d’assaut le Capitole des États-Unis, beaucoup brandissant la bannière américaine.

Les griefs de Gray contre le drapeau comprenaient également le fait qu’il n’avait que 50 étoiles, laissant de côté Porto Rico, un territoire américain, et le district de Columbia, qui, selon elle, se sont vu refuser le statut d’État en raison d’un « raciste » l’hypothèse que leurs représentants seraient hispaniques et noirs, et donc démocrates.

Les rayures blanches sont choquantes car elles représentent « pureté et innocence » a-t-elle poursuivi, affirmant que même si l’Amérique est grande et belle, « purement ce n’est pas le cas. Il est brisé et en morceaux.





Le chanteur a admis que les rayures rouges et le carré bleu peuvent rester, car ils représentent respectivement la valeur, la vigilance et la persévérance.

La conception actuelle du drapeau date de 1959, a déclaré Gray, ajoutant : « En 2021, nous avons changé, et il est temps pour une réinitialisation, une transformation, une qui représente tous les états et nous tous. »

La proposition de drapeau de Gray peut sembler farfelue pour certains, mais un observateur a fait valoir que les idées « progressistes » qui semblent absurdes aujourd’hui deviendraient rapidement généralisées dans les médias. « Ne sois pas naïf » il a dit. « Il y a encore sept ans, écrire sur un nouveau drapeau aurait été perçu comme une profanation virtuelle, condamnée sans ambages. Mais aujourd’hui, Gray savait que ses pensées seraient acceptées et amplifiées par la culture médiatique. Et bien sûr, ils ont été imprimés sans critique. »

Je vous ai dit que cela arriverait. La gauche connaît depuis longtemps l’immense pouvoir du langage, du mythe et du symbolisme. Ce n’est que le début d’une avant-garde culturelle. Sans contrôle, dans quelques années, le drapeau américain sera concurrencé par une variante du drapeau LGBTQIA+https://t.co/EQu33ZIweP — NF Singh, déconstruire la déconstruction ✪ (@theSinghMan) 18 juin 2021

En effet, beaucoup dans l’orbite de la «culture d’annulation» ont fait allusion au dédain pour Old Glory ces dernières années. Nike a abandonné un nouveau design de baskets avec le drapeau original des 13 colonies en 2019, apparemment à la demande du militant de Black Lives Matter Colin Kaepernick. L’ex-footballeur a décidé que le drapeau de 1776, que le président Barack Obama a arboré lors de sa deuxième investiture en 2013, était un symbole de l’esclavage.





La candidate au Congrès de Floride, Lavern Spicer, un républicain, a fait valoir qu’en dénigrant le drapeau, Gray remettait en question le système même qui lui a permis de prospérer. « Macy Gray a eu une chanson à succès il y a environ 20 ans et n’a rien fait depuis, » dit Spicer. « Maintenant, elle veut sortir de l’obscurité et dit qu’il déteste notre drapeau. Votre monde s’effondrerait si vous n’étiez pas en Amérique.

.@MacyGraysLife a eu une chanson à succès il y a environ 20 ans et n’a rien fait depuis. Maintenant, elle veut sortir de l’obscurité et dire qu’elle déteste notre drapeau. Votre monde s’effondrerait si vous n’étiez pas en Amérique. https://t.co/g5S8zaykDn – Lavern Spicer (@lavern_spicer) 18 juin 2021

L’ancienne avocate de la campagne de Donald Trump, Jenna Ellis, a également congédié la refonte du drapeau proposée. « Je n’aime pas me vanter, mais nous sommes un peu fiers de ce vieux drapeau en lambeaux », elle a dit.

