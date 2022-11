La pop star Irene Cara est décédée à 63 ans

Irene Cara, lauréate d’un Oscar, mieux connue pour avoir chanté les chansons thématiques de “Fame” et “Flashdance”, est décédée dans sa maison de Floride, selon une déclaration de son publiciste faite au nom de la famille de la chanteuse. Elle avait 63 ans.

“C’est la pire partie absolue d’être un publiciste. Je ne peux pas croire que j’ai dû écrire cela, et encore moins publier la nouvelle”, a déclaré Judith Moose dans un tweeter annonçant le décès du chanteur. “S’il vous plaît, partagez vos pensées et vos souvenirs d’Irène. Je les lirai tous et je sais qu’elle sourira du ciel. Elle adorait ses fans.”

La cause du décès de Cara est inconnue, selon la déclaration de Moose.



Cette histoire se développe.