La pop star des années 90 est bien loin de sa renommée de boyband au visage de bébé alors qu’il arrive en Australie – pouvez-vous deviner qui ?

Un coup de coeur pop des années 90 avait l’air très loin de son apogée alors qu’il sortait en Australie.

La star britannique des charts, 52 ans, qui a également forgé une carrière solo réussie, a enfilé des vêtements de sport entièrement noirs et des lunettes de soleil alors qu’il profitait d’une promenade ensoleillée.

Pourtant, les fans de Mark Owen ont dû jeter un deuxième coup d’œil à l’apparence presque méconnaissable du chanteur de Take That.

Le hitmaker de Could It Be Magic a été vu en train de profiter d’un temps d’arrêt à Perth avant le premier concert du groupe en Australie en sept ans.

Il a laissé ses cheveux bruns dans un style poker-droit, avec sa frange tombant sur ses yeux.

Plus tard dans la soirée, il a rejoint Howard Donald et Gary Barlow sur scène à la RAC Arena alors que le groupe basé à Manchester ravissait les foules de Down Under lors de leur tournée This Life.

Pourtant, sa silhouette est étonnamment différente de celle de 1990, lorsqu’il était une nouvelle star débutant dans ce qui était alors un groupe de cinq musiciens.

A l’époque, le groupe comprenait alors Robbie Williams et Jason Orange.

À l’époque, il arborait une coiffure beaucoup plus courte avec une raie en rideau.

Au fil des années, il a privilégié une coiffure plus longue et une barbe de trois jours, et on l’a souvent vu arborant une moustache.

Mark – qui a également acquis une renommée accrue avec le morceau solo Four Minute Warning – a également remplacé son sourire ensoleillé emblématique par une expression plus sérieuse lors de sa promenade matinale.

Peu de temps avant que le groupe ne divertisse les foules en Australie occidentale, les fans avaient repéré le « truc secret » que le groupe utilisait pour se souvenir des paroles de leur « pire chanson ».

Take That’s Mark Owen et Robbie Williams retrouvent leurs enfants dans une vidéo Sweet Home

Nous avons récemment rapporté en exclusivité comment les chanteurs de Back For Good avaient un téléprompteur pour les paroles alors qu’ils chantaient I Found Heaven.

Le morceau était issu de leur premier album et a atteint la 15e place en 1992.

Gary, 53 ans, a dit un jour que la chanson – non écrite par eux – était « horrible » et leur pire « de loin ».

Le souffleur avait également préparé un discours sur les débuts du groupe, disant : « Manchester, à la fin des années 80 et au début des années 90, était définitivement l’endroit idéal. »

Pendant ce temps, d’autres secrets en coulisses ont également été révélés.

Les billets pour la tournée This Life de 41 dates ont vu presque tous les concerts vendus en quelques minutes.

C’est la première tournée du groupe en cinq ans, et bien qu’il s’agisse de leur 13e tournée – célébrant cette fois leur neuvième album n°1 This Life – The Sun peut révéler à quel point les fans chanceux d’avoir un billet n’auront jamais rien vu de tel.

C’est la première fois depuis leur tournée The Party en 1993 que le groupe apparaît seul sur scène, sans son groupe ni ses danseurs au premier plan.

Mark nous avait déjà dit : « Nous sommes presque en train de détruire tous les anciens shows pour l’instant, et c’est un peu effrayant.

« Mais cela semble être le bon moment pour relever un nouveau défi.

« Il y a beaucoup de premières qui se produisent avec cette série.

« Une scène blanche, pas de casting, c’est le bon moment pour faire ça. »

