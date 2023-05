La pop star des années 90 a l’air très différente lorsqu’il apparaît sur ITV 23 ans après une série de chansons n ° 1

Il était l’un des plus grands idoles de son époque dans le boysband A1 des années 90.

Mais maintenant, deux décennies plus tard, la pop star Ben Adams a l’air très différente sans la célèbre coupe de cheveux qui a fait de lui l’affiche du groupe.

Le chanteur, 41 ans, est apparu sur Lorraine d’ITV vendredi avant le concours Eurovision de la chanson ce week-end.

Plus tôt cette année, Ben a été dévoilé en tant que moitié de la sensation norvégienne de l’Eurovision Subwoofer, aux côtés de son partenaire d’écriture Gaute Ormåsen.

En compétition contre Sam Ryder et les vainqueurs ukrainiens Kalush Orchestra l’année dernière, le nouveau morceau de Subwoofer, Give That Wolf a Banana, les a aidés à terminer à la 10e place.

Depuis le concours, les chansons du duo ont été diffusées plus de 88 millions de fois et se sont classées dans le top 10 en Norvège, en Estonie, en Finlande, en Islande, en Lettonie, en Lituanie, en Suède et en Ukraine.

Ce qui a commencé comme un peu amusant à faire une chanson folle pour Melodi Grand Prix (MGP) – un camp annuel d’écriture de chansons pour trouver l’entrée de la Norvège à l’Eurovision – sur des loups nommés Jim et Keith a bouleversé la vie de Ben.

Dans une interview exclusive, il a déclaré au Sun : « Nous avons simplement ri toute la journée et écrit les paroles les plus ridicules auxquelles nous pouvions penser.

« C’est mon genre d’humour. Je pensais juste que c’était totalement stupide d’avoir les noms de Keith et Jim dans une chanson et qu’il s’agissait d’empêcher les loups de manger la banane de ta grand-mère.

« À la fin de ces jours d’écriture de chansons, vous jouez la chanson à tout le monde et, voilà, tout le monde dans la pièce se tuait de rire et voulait l’entendre à nouveau. »

Le diffuseur norvégien NRK a approché le duo des mois plus tard et leur a dit qu’ils voulaient que le morceau soit en compétition mais qu’ils ne trouvaient pas d’artiste pour le chanter.

Finalement, Ben, qui vit en Norvège avec sa femme Sara et sa fille Skylar, et Gaute ont décidé qu’ils joueraient à condition que leur identité reste secrète, au cas où la piste échouerait complètement.

C’était loin d’être un échec cependant, et le duo se produit depuis en tant que Subwoofer.

Ben dit : « C’est la version la plus longue de The Masked Singer qui soit.

« Vous savez en quelque sorte qui est derrière là-bas, mais si les gens vous laissent le moindre doute, vous dites ‘est-ce?' »

«Parce que ça allait si bien tous les grands artistes ici, ils ne confirmaient ni ne niaient que c’était eux parce qu’en fait la presse était plutôt bonne pour eux. C’est juste devenu ce monstre d’un projet.

