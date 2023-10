La pop star des années 80 méconnaissable 36 ans après la mort tragique d’un membre du groupe

IL a travaillé avec les plus grands noms de la musique, d’Aretha Franklin à Eric Clapton, et a enregistré des succès en tant qu’artiste à part entière.

Et 36 ans après son plus grand succès au sein du duo britannique Climie Fisher, Simon Climie est très différent.

BBC

Simon Climie est surtout connu pour son travail avec Aretha Franklin et Eric Clapton.[/caption]

Ces jours paisibles de Top of the Pops ont vu Climie Fisher atteindre la deuxième place des charts britanniques avec la réédition de leur morceau de 1987, Love Changes. [Everything].

Il a valu à Simon et à son partenaire musical Rob Fisher, décédé tragiquement en 1999 alors qu’il subissait une intervention chirurgicale pour un cancer de l’intestin, un prestigieux prix Ivor Novello pour leur écriture de chansons.

Ils ont eu un autre top 10 au Royaume-Uni avec le morceau Rise to the Occasion, mais Simon est plus célèbre pour son travail d’écriture et de production avec des artistes emblématiques.

L’actrice de 66 ans, qui vit désormais en Californie, a co-écrit le seul numéro un britannique d’Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting (for Me), son duo à succès avec George Michael.

En 2018, après la mort de l’icône de la soul, Simon lui a rendu un vibrant hommage dans un BBC interview et se souvient avoir travaillé avec elle sur leur tube des années 80.

Il a déclaré : « Nous avons toujours la chance d’avoir de grands chanteurs de temps en temps, mais je pense simplement qu’Aretha est totalement dans sa propre place. Très, très triste de la perdre.

Plus récemment, il a noué une relation de travail fructueuse avec le dieu de la guitare Eric Clapton, remportant respectivement deux Grammy pour son travail sur ses albums des années 2000, Riding with the King et The Road to Escondido.

Ils travaillent toujours en étroite collaboration à ce jour et, la semaine dernière seulement, Simon a partagé le contenu du spectacle-bénéfice du Clapton’s Crossroads Guitar Festival aux États-Unis.

Le Bluesman Clapton a été rejoint sur scène par Stevie Wonder, qui a posé pour une photo avec Simon dans les coulisses.

Simon a écrit : « Quelle incroyable surprise pour tous lorsque Stevie Wonder est venue bénir le concert-bénéfice de @ericclapton pour @crossroadsantigua la dernière nuit à Los Angeles. Juste incroyable!!!

« Tout le monde a été encore plus époustouflé lorsque Stevie a joué avec Eric sur le tube de blues intemporel ‘Crossroads’ – au @crossroadsguitarfestival ! »