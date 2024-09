La pop star Chappell Roan déclare qu’elle votera pour Harris après avoir hésité sur son choix pour les élections de 2024

CNN

—



La pop star Chappell Roan a annoncé mercredi dans un message sur la plateforme de médias sociaux TikTok qu’elle prévoyait de voter pour la vice-présidente Kamala Harris en novembre, mettant fin à des jours de spéculation après elle a déclaré au Guardian dans une interview publiée vendredi « qu’il y a des problèmes des deux côtés ».

Roan, dont la renommée a explosé cet été après avoir attiré des foules impressionnantes aux festivals de musique Lollapalooza et Governor’s Ball, a déclaré au Guardian : « Je ne me sens pas obligée de soutenir quelqu’un », mais pour elle, la question la plus importante est celle des droits des transgenres. Elle a ajouté : « Ils ne peuvent pas laisser des personnes cis prendre des décisions à la place des personnes trans, point final. »

Cette réponse a suscité de vives réactions de la part des critiques, notamment après l’annonce qu’elle avait refusé une invitation à se produire lors d’un événement de la Pride LGBTQ+ à la Maison Blanche plus tôt cette année. dans une interview séparée avec Rolling Stone publiée plus tôt ce mois-ciRoan a déclaré qu’elle avait pris cette décision en fonction de la position de la Maison Blanche sur la guerre à Gaza, déclarant au média : « Je ne serai pas un singe pour la Pride. »

Cependant, dans une paire de vidéos publiées sur TikTok cette semaine, Roan – qui s’identifie comme membre de la communauté LGBTQ+ et a souvent crédité les drag queens d’avoir inspiré sa musique et ses performances – a cherché à clarifier ses commentaires sur les prochaines élections.

« Si vous venez à mes concerts, si vous lisez mes interviews complètes, si vous savez littéralement quelque chose sur moi et sur ce que je représente, vous savez que ce n’est pas du beau monde, ce n’est pas de la vertu… les actes parlent plus fort que les mots, et les actes parlent plus fort qu’une approbation », a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée lundi« Donc, si vous vous posez encore la question, écoutez-moi bien : non, je ne vote pas pour (Donald) Trump, et oui, je remettrai toujours en question ceux qui sont au pouvoir et ceux qui prennent des décisions au détriment des autres, et je défendrai ce qui est juste et ce en quoi je crois. »

Et dans un post supplémentaire mercredielle a de nouveau clarifié ses commentaires, réitérant que même si « je ne suis pas d’accord avec beaucoup de ce qui se passe avec les politiques – comme, évidemment, f**k les politiques de la droite, mais aussi f**k certaines des politiques de la gauche. »

« F**k Trump, pour de vrai, mais f**k certaines conneries qui se sont produites au sein du parti démocrate et qui ont laissé tomber des gens comme moi et vous – et plus encore la Palestine, et plus encore toutes les communautés marginalisées du monde », a-t-elle déclaré. « Alors oui, je vote pour Kamala, mais je ne me contenterai pas de ce qui a été proposé, parce que c’est discutable. »

CNN a contacté l’équipe de campagne de Harris. Un représentant de Roan a refusé de faire d’autres commentaires lorsque CNN l’a contacté.

Cette saga constitue le dernier exemple de la corde raide sur laquelle les célébrités, à l’ère de TikTok et des réseaux sociaux, doivent s’appuyer pour exprimer leur soutien – ou leur silence – à la politique.

Plus tôt ce mois-ci, la méga-star Taylor Swift a annoncé son soutien à la campagne de Harris, mettant fin à des semaines de spéculations de la part des fans préoccupés par sa proximité avec Brittany Mahomes, l’épouse du quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes, qui a manifesté son soutien à Trump sur les réseaux sociaux.

Après que Swift ait soutenu Harris, la superstar a dû faire face à la réaction négative de Trump, qui a déclaré à Fox News qu’il « n’était pas un fan de Taylor Swift » et a déclaré qu’elle « paierait probablement le prix pour cela sur le marché ».