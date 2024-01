La pomme la plus saine ? Meilleurs types pour différents bienfaits pour la santé

Les pommes sont un fruit classique. Ils sont la mascotte non officielle des plats d’accompagnement des boîtes à lunch et constituent une délicieuse collation l’après-midi lorsqu’ils sont trempés dans du beurre de cacahuète. Ils sont même disponibles chez McDonald’s en accompagnement Happy Meal sain.

Il n’est donc pas surprenant que les États-Unis soient l’un des plus grands producteurs de pommes au monde, juste derrière la Chine. Nous produisons en moyenne 240 millions de boisseaux de pommes chaque année, selon la US Apple Association.

Mais avec autant de variétés parmi lesquelles choisir, y en a-t-il une qui règne en maître ? Voici ce que nous avons découvert sur les profils nutritionnels des différentes sortes de pommes.

Quelle est la pomme la plus saine ?

Que ce soit Granny Smith, Golden Delicious, Honeycrisp ou Gala ; tout type de pomme sera bénéfique pour votre santé. Seulement 12,3 % des adultes américains respecter leurs recommandations en matière de consommation de fruits, ont découvert les Centers for Disease Control and Prevention. Plus il y a de pommes dans votre alimentation, mieux c’est, dit diététiste Danielle Crumble Smithquel que soit le type.

Certains, cependant, présentent des bienfaits uniques pour la santé.

Les pommes Red Delicious sont les plus saines du point de vue antioxydant, explique Crumble Smith. Plus la couleur de la pomme est foncée, plus elle sera riche en antioxydants. Les antioxydants aident à neutraliser les radicaux libres dans notre corps qui, lorsqu’ils sont déséquilibrés, peuvent endommager les cellules et conduire à des maladies.

« Viser différents types de couleurs profondes peut vous aider à garantir que vous obtenez une variété de différents types d’antioxydants », dit-elle.

Si vous souhaitez augmenter votre apport en vitamine C, essayez une pomme Pink Lady ou McIntosh, explique Crumble Smith. Si vous recherchez des fibres, optez pour un Honeycrisp ou un Granny Smith.

Dans l’ensemble, avec les pommes, une chose est sûre, dit Crumble Smith : mangez-les crues et non pelées.

“Manger la peau garantit que vous obtiendrez réellement toutes ces fibres, tous ces antioxydants, car c’est dans la peau qu’il y en a une grande partie”, explique Crumble Smith. La teneur en vitamine C peut également diminuer pendant la cuisson car la vitamine C est soluble dans l’eau et sensible à température.

Quel est le fruit le plus sain ? :Celui-ci présente des bienfaits cognitifs et cardiovasculaires

Les pommes sont-elles saines ?

Oui, les pommes regorgent de vitamines et de minéraux et constituent un élément important d’une alimentation saine, tout comme les autres fruits. Ils constituent une bonne source de fibres et contiennent de la pectine, une fibre qui agit comme un prébiotique pour aider fonction du côlon et digestionn.

Les pommes sont riches en vitamine C, qui possède des propriétés antioxydantes pour nous aider à absorber et à stocker le fer, à maintenir des tissus solides, à renforcer notre système immunitaire et à produire plus de collagène pour la santé des cheveux, de la peau et des ongles.

Les pommes contiennent également de la quercétine, un flavonoïde aux propriétés antioxydantes qui, selon des études, pourrait réduire le risque de maladies cardiovasculaires et protéger contre les allergies, car il agit comme un antihistaminique naturel.

Le vinaigre de cidre de pomme, une solution fermentée à base de pommes pressées, présente également de nombreux avantages pour la santé, notamment la perte de poids et la gestion du cholestérol.

Vous voulez consommer plus de pommes dans votre alimentation quotidienne ? Essayez ces conseils d’experts de Crumble Smith :

Changez la texture : Au lieu de trancher ou de couper vos pommes en dés, utilisez une râpe pour les râper finement avant de les ajouter aux flocons d’avoine, aux pâtisseries ou aux smoothies. Non seulement cela donne une nouvelle texture, mais cela aide également les pommes à ramollir rapidement à la cuisson.

Au lieu de trancher ou de couper vos pommes en dés, utilisez une râpe pour les râper finement avant de les ajouter aux flocons d’avoine, aux pâtisseries ou aux smoothies. Non seulement cela donne une nouvelle texture, mais cela aide également les pommes à ramollir rapidement à la cuisson. Ajoutez à votre pâtisserie : Mélanges à crêpes, muffins, gaufres : vous n’êtes pas obligé de limiter les pommes cuites à la tarte aux pommes.

Mélanges à crêpes, muffins, gaufres : vous n’êtes pas obligé de limiter les pommes cuites à la tarte aux pommes. Essayez-le avec des flocons d’avoine : Les pommes, les noix et le beurre de cacahuète sont un mariage parfait, et vous emporterez des graisses et des fibres saines. Voici d’autres conseils sur la façon de construire le bol parfait.

Les pommes, les noix et le beurre de cacahuète sont un mariage parfait, et vous emporterez des graisses et des fibres saines. Voici d’autres conseils sur la façon de construire le bol parfait. Ajouter aux smoothies : C’est un moyen facile de bénéficier de tous les avantages d’une pomme crue, surtout si vous conservez la peau riche en fibres. Ajoutez du yaourt, de la cannelle et une banane pour créer un smoothie pomme-cannelle.

C’est un moyen facile de bénéficier de tous les avantages d’une pomme crue, surtout si vous conservez la peau riche en fibres. Ajoutez du yaourt, de la cannelle et une banane pour créer un smoothie pomme-cannelle. Ajouter aux salades : Les pommes tranchées finement ajoutent un croquant et une douceur distinctifs à une salade autrement ennuyeuse.

Quelle pomme contient le moins de sucre ?

Les pommes vertes, comme les Granny Smith, sont plus acidulées et ont généralement moins de sucre que les autres sortes de pommes.

La quantité n’est pas suffisamment importante pour faire une différence autre que le goût, explique Crumble Smith. Les pommes Granny Smith contiennent environ 9,6 grammes de sucre pour 100 grammes; Les pommes Fuji ont un peu moins de 12 grammes.

Le sucre contenu dans les pommes n’est pas mauvais pour la santé ; cela peut même vous aider à lutter contre la crise de l’après-midi. Parce que le sucre naturel est une source d’énergie saine, manger des fruits contenant des protéines vous donnera un coup de pouce similaire à celui que vous obtiendriez avec la caféine.

«Avec les fruits, vous obtenez tellement de vitamines et de minéraux différents, tellement d’antioxydants différents qui aident votre corps à réduire l’inflammation ou à combler les carences nutritionnelles», dit-elle. “Vous consommez également des fibres, et ces fibres aident à ralentir la digestion du sucre afin qu’elles n’aient pas un impact sur votre corps de la même manière que lorsque vous mangez des bonbons.”

Si vous souffrez de diabète ou si vous gérez votre glycémie, Crumble Smith recommande d’associer votre pomme à une protéine.

Découvrez d’autres conseils santé pour votre alimentation quotidienne :

Juste curieux d’en savoir plus ? Nous avons ce qu’il vous faut

USA TODAY explore les questions que vous et d’autres posez chaque jour. Extrait de « Combien de temps faut-il pour obtenir un passeport ? » à “L’eau de coco est-elle bonne pour vous ?” à “Qu’est-ce qu’une lettre de motivation ?” – nous nous efforçons de trouver des réponses aux questions les plus courantes que vous posez chaque jour. Rendez-vous dans notre section Juste Curieux pour voir ce que nous pouvons répondre d’autre pour vous.