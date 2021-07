La pom-pom girl Rylee Goodrich était à son premier rendez-vous avec Anthony Barajas lorsqu’elle a été tuée lors d’une fusillade lors de la projection de Purge

LA pom-pom girl qui a été abattue lors de la projection d’un film était à son premier rendez-vous avec la star de TikTok Anthony Barajas lorsqu’elle a été tuée.

Rylee Goodrich, 18 ans, a été retrouvée morte et son rendez-vous et la star de TikTok Anthony Barajas, 19 ans, ont été grièvement blessés lors de l’attaque en Californie.

Rylee Goodrich, 18 ans, a été retrouvée morte au cinéma plus tôt cette semaine Crédit : Instagram

Son rendez-vous et la star de TikTok Anthony Barajas, 19 ans, ont été grièvement blessés Crédit : Instagram

Son père, Dave Goodrich, a déclaré à Fox11 : « C’était leur premier rendez-vous.

« Et un garçon que son père approuvait en fait. »

Joseph Jimenez, 20 ans, a été arrêté mardi soir par la police de Corona et condamné pour meurtre, tentative de meurtre et vol, ont annoncé mercredi des responsables.

Le portefeuille de Rylee aurait été retrouvé chez lui.

Dave Goodrich a ajouté : « Elle n’avait pas d’argent dedans. Le garçon payait pour tout et je pensais qu’elle avait juste son téléphone. »

Le suspect n’aurait pas connu les victimes, selon la police ; ils ne pensent pas que le thème du film soit lié au crime.

MINUIT SPECTACLE

Le jeune couple regardait The Forever Purge – un film d’action dystopique où le gouvernement autorise tous les crimes, y compris le meurtre – lorsque la fusillade a éclaté lundi.

Le tournage a eu lieu juste avant minuit au Regal Edwards Corona Crossings, en Californie.

Le personnel aurait découvert les victimes pendant qu’ils nettoyaient, rapporte le New York Post.

L’employée Kailyn Dillon a déclaré à KCAL: « Pendant le temps réel du film, personne n’a apparemment entendu le coup de feu. »

Barajas a été transporté à l’hôpital et était sous assistance respiratoire, selon ABC7.

L’ARME DU CRIME

La police n’a récupéré aucune arme à feu sur les lieux. Cependant, lors d’une perquisition au domicile de Jiminez à El Cerrito mardi, des policiers ont trouvé une arme à feu qui, selon eux, a été utilisée pour tirer.

« Lors de la perquisition de la résidence, une arme à feu et des preuves supplémentaires liées à la scène du crime ont été découvertes. L’arme à feu correspondait au calibre de l’arme utilisée dans le meurtre », a indiqué la police dans un communiqué.

Jiminez a été incarcéré au centre de détention Robert Presley de Riverside à 4 h 07, où il reste en lieu et place d’une caution de 2 millions de dollars.

Le motif de la fusillade reste flou. La police a déclaré que l’attaque n’était pas provoquée.

Une page GoFundMe a été créée pour aider à couvrir les frais funéraires de Rylee.

L’adolescente était pom-pom girl et jouait au volley-ball. Elle a reçu une bourse de l’Université du Grand Canyon dans le cadre de son programme STEM, selon ABC7.

La cousine de Rylee, Ashley Cole, a déclaré au média que l’adolescent avait un « grand cœur » et aimait aider les autres.

Le footballeur Barajas comptait plus de 920 000 abonnés sur TikTok et plus de 40 000 abonnés sur Instagram.

Joseph Jimenez, 20 ans, a été arrêté mardi soir Crédit : La Méga Agence