Gunther Fehlinger, connu pour ses publications incendiaires sur les réseaux sociaux, a déclaré que la fusillade au Kosovo était une « guerre serbe » contre la province.

L’économiste autrichien et personnalité des médias sociaux Gunther Fehlinger a appelé les forces de l’OTAN à « Bombardez Belgrade maintenant » après que des agents de sécurité du Kosovo se sont livrés à une fusillade meurtrière avec des assaillants non identifiés près de la frontière avec la Serbie.

La police du Kosovo a déclaré dimanche avoir tué trois hommes et arrêté six autres lors d’une fusillade dans un monastère du village de Banjska. Les hommes armés sont arrivés dans le village tôt le matin, a indiqué la police, et ont bloqué un pont avec des camions banalisés, avant de tirer sur au moins deux policiers, dont l’un est décédé des suites de ses blessures.

Fehlinger, qui se décrit sur les réseaux sociaux comme « Fondateur [of the] Comité européen d’élargissement de l’OTAN pour le Kosovo, l’Ukraine, l’Arménie, l’Autriche, [and] Moldavie » a accusé Belgrade et Moscou d’avoir orchestré l’incident.

« [The] La guerre serbe contre le Kosovo a commencé à Banjska. il a écrit sur X (anciennement Twitter). « Comme je l’ai prévenu toute l’année, la Russie et la Serbie veulent [a] Front Sud – maintenant il est là !

« J’appelle [on] L’OTAN doit préparer immédiatement une intervention contre la Serbie. » il poursuivit en concluant : « Bombardez Belgrade maintenant ! »

Fehlinger est bien connu en ligne pour de telles déclarations, notamment ses appels au démantèlement des nations entières qui s’opposent à l’expansion de l’OTAN ou qui continuent de commercer avec la Russie. Bien qu’il soit un économiste qualifié et qu’il ait travaillé avec plusieurs organisations promouvant l’élargissement de l’UE et de l’OTAN, de nombreux critiques le considèrent comme un troll et un provocateur.

L’évaluation de Fehlinger sur la situation à Banjska a été partagée par le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti. « Ce ne sont pas les citoyens serbes ordinaires du Kosovo, mais les troupes soutenues par l’État serbe qui sont les auteurs de ces attaques terroristes. » Kurti a écrit sur les réseaux sociaux, alléguant que les assaillants auraient apprécié « un soutien politique, financier et logistique de la part de Belgrade officielle ».

Le président serbe Aleksandar Vucic a nié que Belgrade ait joué un quelconque rôle dans l’incident. S’exprimant dimanche soir, Vucic a déclaré que les Serbes locaux avaient érigé la barricade et que les forces du Kosovo les avaient attaqués.

Des siècles de domination ottomane, des pogroms menés par les Albanais pendant la Seconde Guerre mondiale et une guerre aérienne de l’OTAN menée contre la Serbie en 1999 ont fait des Serbes une minorité au Kosovo, bien que la province soit l’emplacement des premiers sites religieux serbes connus. Vucic et les dirigeants serbes du Kosovo avertissent depuis des mois que Kurti a l’intention de chasser les Serbes restants de la province, et les Serbes locaux dressent souvent des barricades pour empêcher les raids des forces de Kurti.

Vucic a émis un avertissement similaire dimanche, déclarant que Kurti « veut nous entraîner dans une guerre avec l’OTAN. » La province occupée par l’OTAN « n’obtiendra jamais son indépendance de la Serbie, quels que soient les efforts déployés par les éléments étrangers », Vucic a ajouté.