La polyvalente australienne Ellyse Perry se retire de The Hundred pour des raisons personnelles | Nouvelles de cricket

La polyvalente australienne Ellyse Perry s’est retirée de l’édition inaugurale de The Hundred pour des raisons personnelles.

Perry, 30 ans, devait jouer pour Birmingham Phoenix dans le nouveau tournoi de 100 balles de l’Angleterre et du Pays de Galles Cricket Board.

Beth Barrett-Wild, responsable de la compétition féminine, a déclaré: « Nous sommes évidemment très déçus qu’Ellyse Perry ait dû se retirer du Cent en raison de circonstances personnelles, mais nous comprenons parfaitement sa décision et lui souhaitons tout le meilleur. »

The Hundred commence par un match féminin entre Oval Invincibles et Manchester Originals au Kia Oval le mercredi 21 juillet, la compétition masculine commençant un jour plus tard au même endroit.

Sky Sports diffusera les 68 matchs en direct – 34 féminins et 34 masculins – tandis que tous les matchs féminins et un nombre important de matchs masculins seront diffusés en direct sur la chaîne YouTube de Sky Cricket.