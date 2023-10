La Pologne vote lors des élections les plus cruciales depuis la chute du mur de Berlin

Commentez cette histoire Commentaire

Les Polonais ont commencé à voter dimanche lors de leur élection la plus cruciale depuis la chute du mur de Berlin, avec de graves conséquences pour l’avenir de la démocratie polonaise, l’unité européenne et les efforts de l’Occident pour faire face à l’agression russe. Cette campagne très chargée a vu certains des plus grands rassemblements dans les rues de Varsovie depuis le rétablissement de la démocratie il y a trente ans. Le chef de l’opposition Donald Tusk cherche un « moment décisif » dans son long et personnel combat contre le parti d’extrême droite Droit et Justice (PiS) dirigé par Jaroslaw Kaczynski. En huit ans de règne, les archiconservateurs ont stimulé l’économie polonaise, tout en exerçant un contrôle sur les tribunaux et les médias, en soutenant de sévères restrictions à l’avortement, en ciblant les droits LBGTQ+ et en sapant les liens de l’Union européenne.

La campagne a été enveloppée de nationalisme, les deux camps ayant adopté des positions anti-migrants. Tusk a également cherché à présenter le vote comme un référendum sur la démocratie.

« Les enjeux sont les plus élevés possibles », a déclaré vendredi Tusk – Premier ministre polonais de 2007 à 2014 et ancien président du Conseil européen – à ses partisans.

Kaczynski, actuellement vice-Premier ministre polonais, bien que longtemps considéré comme l’homme politique le plus puissant du pays, insulte Tusk. La semaine dernière, il a encouragé ses compatriotes à voter pour la continuité pour « un développement pacifique et un avenir sûr ».

Près de 30 millions de Polonais ont le droit de voter. Les bureaux de vote ferment à 21 heures, heure de Varsovie, date à laquelle devraient être publiés des résultats généralement fiables à la sortie des urnes. Surtout si le vote est inclusif, cela pourrait prendre des jours, voire plus, pour qu’un gouvernement émerge et pourrait conduire à un autre vote l’année prochaine.

Certains analystes se demandent si Droit et Justice se dérouleraient de manière pacifique en cas de défaite, ou cherchent à contester les résultats. Cela a déjà limité l’indépendance de la Commission électorale nationale et de la Cour suprême, qui seraient probablement impliquées dans le jugement d’un vote contesté.

Dans ce que de nombreux analystes ont critiqué comme une tentative de renforcer le soutien au parti au pouvoir, les Polonais se voient également poser quatre questions référendaires. On demande si « vous soutenez l’admission de milliers d’immigrés clandestins en provenance du Moyen-Orient et d’Afrique ». L’opposition a encouragé les électeurs à boycotter le référendum, mais pour ce faire, ils doivent refuser activement le scrutin référendaire – en faisant connaître leur préférence de vote privé aux agents du scrutin.

Le résultat est particulièrement surveillé à Washington, Bruxelles, Kiev et Moscou, car la Pologne joue un rôle central dans la réponse occidentale à l’invasion russe de l’Ukraine. Il a équipé l’Ukraine de chars Leopard 2 de fabrication allemande et de chasseurs polonais MiG-29. Elle a également accueilli des millions de réfugiés ukrainiens depuis le début de la guerre.

Mais la politique intérieure a assombri ce soutien. Le mois dernier, un différend sur l’impact des exportations de céréales ukrainiennes sur les agriculteurs polonais s’est intensifié au point que le Premier ministre Mateusz Morawiecki a évoqué la perspective d’une fin des livraisons d’armes polonaises.

Droit et Justice est en tête de la plupart des sondages, mais pourrait ne pas obtenir une majorité gouvernementale, créant ainsi une fenêtre pour l’opposition. Cela a soulevé la perspective d’un accord politique entre Droit et Justice et le parti de droite encore plus dur, la Confédération, dont les rassemblements ressemblant à des concerts de rock ont ​​attiré des Polonais mécontents des partis traditionnels et dont les politiciens ont poussé une rhétorique anti-ukrainienne.

Co-dirigée par une star des réseaux sociaux qui avait un jour ironisé, prétendument pour plaisanter, en disant que ses partisans étaient contre « les juifs, les homosexuels, l’avortement, la fiscalité et l’Union européenne », la Confédération a connu une poussée initiale qui s’est refroidie avant le vote, d’autant plus que la loi et la Justice ont adopté une ligne moins favorable à l’égard de l’Ukraine. Mais le parti semble toujours prêt à franchir le seuil nécessaire pour que ses législateurs puissent entrer au Parlement.

Tout accord sur le droit et la justice avec la Confédération serait une mauvaise nouvelle pour l’Ukraine, surtout après le retour au pouvoir ce mois-ci de Robert Fico, un homme politique pro-russe d’extrême gauche dont de nombreuses positions s’alignent sur l’extrême droite.

La Confédération a affirmé qu’elle n’entrerait dans une coalition avec aucun des partis traditionnels polonais, même si les analystes voient encore la possibilité d’une forme d’accord politique avec le parti ou ses législateurs individuels.

« Cela serait mauvais pour les relations polono-ukrainiennes et pour le soutien de la Pologne à l’Ukraine », a déclaré Jacek Kucharczyk, président de l’Institut des affaires publiques de Varsovie.

Dans le système parlementaire compliqué de la Pologne, les partis politiques et les alliances doivent dépasser la barre de 5 pour cent ou 8 pour cent respectivement pour remporter des sièges au parlement. S’ils ne dépassent pas ce seuil, ces sièges sont répartis entre les autres partis, le plus grand gagnant obtenant les gains les plus importants.