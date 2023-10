La Pologne vote lors d’élections considérées comme les plus importantes de sa démocratie vieille de 30 ans : NPR

basculer la légende Michael Dyjuk/AP

Les électeurs polonais devaient choisir dimanche entre le parti au pouvoir et une coalition de groupes d’opposition qui accusent les nationalistes conservateurs d’éroder le système démocratique du pays, vieux de 34 ans.

De nombreux Polonais estiment qu’il s’agit des élections les plus importantes depuis 1989, lorsqu’une nouvelle démocratie est née après des décennies de communisme. L’enjeu est la santé de l’ordre constitutionnel du pays, sa position juridique sur les droits LGBTQ+ et l’avortement, ainsi que les alliances étrangères d’un pays qui a été un allié crucial de l’Ukraine après le lancement de l’invasion à grande échelle de la Russie.

Les partisans du parti Droit et Justice au pouvoir disent apprécier sa défense des traditions catholiques et ses dépenses en faveur des retraités et des familles avec enfants dans ce pays d’Europe centrale de 38 millions d’habitants.

Le droit et la justice ont également érodé les freins et contrepoids pour obtenir davantage de contrôle sur les institutions de l’État, notamment les tribunaux, les médias publics et le processus électoral lui-même.

Le soutien au parti a diminué depuis les dernières élections de 2019, dans un contexte d’inflation élevée, d’allégations de copinage et de querelles avec les alliés européens. Droit et Justice a remporté près de 44 % des voix en 2019, mais a obtenu plus de 30 % dans les sondages ces dernières semaines. Même s’il reste le parti le plus populaire, le parti Droit et Justice risquait toujours de perdre sa majorité parlementaire dimanche.

Les partis d’opposition Coalition civique, Troisième Voie et Nouvelle Gauche ont fait campagne en promettant de rétablir l’État de droit et les liens avec l’Union européenne et d’autres alliés s’ils parviennent à accéder au pouvoir. Le résultat final du vote pourrait être déterminé en fin de compte par les marges gagnées ou perdues par les petits partis.

Le droit et la justice pourraient avoir besoin du soutien du parti d’extrême droite Confédération pour gouverner, mais les deux partis ont déclaré que ce scénario n’était pas une option.

Le chef de la Coalition civique, Donald Tusk, ancien Premier ministre, a été acclamé par une foule nombreuse lors de son vote à Varsovie, les gens prenant des photos et lui souhaitant bonne chance. Le leader du droit et de la justice, Jaroslaw Kaczynski, a également voté dans la capitale polonaise.

Tomasz Druzynski, spécialiste des technologies de l’information, a voté à Varsovie et a déclaré qu’il croyait que le changement était possible.

« J’y crois et je pense que c’est la première chance depuis huit ans de changer quelque chose. Et j’espère que ce changement se produira », a déclaré Druzynski.

La croissance soutenue de l’économie dynamique de la Pologne était également dans l’esprit des électeurs.

Jan Molak, un partisan du parti au pouvoir âgé de 80 ans, lui attribue la création d’un système économique plus juste et le boom du développement de ces dernières années.

« Les choses vont de mieux en mieux », a-t-il déclaré après le vote à Varsovie.

D’autres voient des menaces économiques dans la manière dont le parti a gouverné et estiment que les dépenses sociales élevées ont contribué à alimenter l’inflation.

Il existe également un niveau élevé de propriété de l’État dans l’économie polonaise et le parti au pouvoir a mis en place un système de clientélisme, distribuant des milliers d’emplois et de contrats à ses loyalistes.

L’UE, dont le financement a été à l’origine d’une grande partie de la transformation économique, refuse également des milliards de dollars de financement à la Pologne en raison de ce qu’elle considère comme une érosion démocratique.

Les experts politiques affirment que les élections ne seront pas totalement équitables après huit ans de gouvernance fondée sur le droit et la justice.

L’infirmière à la retraite Barbara Burs a voté tôt à Varsovie, affirmant qu’elle avait voté pour un changement de gouvernement parce qu’elle souhaitait un pays meilleur pour ses enfants et petits-enfants, une « Pologne juste et indivise ».

Le sort des relations entre la Pologne et l’Ukraine est également en jeu. Le parti de la Confédération a fait campagne sur un message anti-Ukraine, accusant le pays de manquer de gratitude envers la Pologne pour son aide dans la guerre russe.

Alors que la Pologne est un allié fidèle de l’Ukraine et une plaque tournante du transit des armes occidentales, les relations se sont refroidies à cause de l’entrée de céréales ukrainiennes sur le marché polonais.

Environ 29 millions de Polonais âgés de plus de 18 ans ont le droit de voter. Ils choisissent 460 membres de la chambre basse, ou Sejm, et 100 membres du Sénat pour un mandat de quatre ans.

Un référendum sur la migration, l’âge de la retraite et d’autres questions se déroule simultanément. Les groupes d’opposition s’opposent au référendum, accusant le gouvernement de chercher à exploiter les émotions pour mobiliser son électorat dans une course serrée et imprévisible. Certains ont appelé les électeurs à boycotter le référendum.

Dans un bureau de vote du sud de Varsovie, on pouvait voir des gens apparemment refuser de voter au référendum, déposant seulement deux bulletins de vote dans les urnes assignées. Les électeurs se sont vu proposer trois bulletins de vote, un pour le Sejm, un pour le Sénat et un pour le référendum.

Plus de 31 000 bureaux de vote ont fonctionné dans toute la Pologne, tandis qu’il y en avait plus de 400 à l’étranger. Signe de l’émotion suscitée par le vote, plus de 600 000 Polonais se sont inscrits sur les listes électorales à l’étranger.

Vendredi, le ministère des Affaires étrangères a limogé son porte-parole après avoir déclaré que tous les votes exprimés à l’étranger ne pourraient pas être comptabilisés avant la date limite de dépôt, ce qui entraînerait leur invalidation. Le ministère a déclaré qu’il avait été licencié pour diffusion de « fausses informations ».

Le taux de participation était de plus de 57% à 17 heures (15 heures GMT), alors qu’il reste quatre heures de vote. Ce chiffre était nettement supérieur aux 46 % obtenus au même moment lors du vote de 2019, a déclaré la Commission électorale nationale.

Il semble que les Polonais pourraient dépasser le taux de participation record de 63 % atteint lors des élections de 1989 qui ont scellé la fin de la direction communiste.

Les résultats des sondages à la sortie des urnes réalisés par la société mondiale de recherche Ipsos seront annoncés après la clôture du scrutin. Les résultats définitifs étaient attendus mardi, a indiqué la commission électorale.

Les partis individuels doivent obtenir au moins 5 % des voix pour remporter des sièges au Parlement, tandis que les coalitions doivent obtenir au moins 8 % des voix.