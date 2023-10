La Pologne vote lors d’élections clés dans un contexte de montée du nationalisme et de guerre en Ukraine | Actualités électorales

La Pologne participe à une élection clé qui aura un impact significatif sur la politique locale et étrangère du pays.

Les gens se sont rendus aux urnes dimanche, le scrutin devant se terminer à 21h00 heure locale (19h00 GMT). Près de 30 millions de personnes ont le droit de voter et le taux de participation devrait être parmi les plus élevés depuis des années.

La coalition au pouvoir Droite unie (ZP), dirigée par le parti nationaliste conservateur Droit et Justice (PiS), espère remporter un troisième mandat sans précédent, tandis que l’opposition prévient que cela pourrait mettre le pays sur la voie d’une sortie de l’Union européenne.

Les analystes politiques estiment que la Pologne pourrait être confrontée à une période d’instabilité si le PiS ne parvient pas à obtenir une majorité.

Le PiS a présenté les élections comme un choix entre la sécurité face à une migration sans entrave, qu’il dit soutenir par ses opposants, et une occidentalisation rampante qu’il considère comme contraire au caractère catholique de la Pologne.

« Cette élection montrera si la Pologne sera gouvernée par les Polonais, ou par Berlin ou Bruxelles », a déclaré vendredi le leader du PiS, Jaroslaw Kaczynski, à ses partisans lors du dernier rassemblement électoral du parti.

« Ce qui gagnera, c’est une bonne gouvernance patriotique… et non les cris et la haine qui remplissent les médias et qui affectent les esprits les plus faibles », a-t-il déclaré à Skarzysko-Kamienna, une ville située au cœur du PiS, dans le sud-est de la Pologne.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2015, le parti a été accusé de saper les freins et contrepoids démocratiques, de politiser les tribunaux, d’utiliser les médias publics pour promouvoir sa propre propagande et d’attiser l’homophobie.

Le PiS nie avoir commis des actes répréhensibles ou vouloir quitter l’UE, et affirme que ses réformes visent à rendre le pays et son économie plus équitables tout en éliminant les derniers vestiges du communisme. Il a bâti son soutien sur de généreuses aides sociales, auxquelles les partis rivaux, selon lui, mettront un terme.

Son principal rival, la Coalition civique libérale (KO), dirigée par l’ancien président du Conseil européen Donald Tusk, a fait campagne en s’engageant à annuler les réformes du PiS, à demander des comptes à ses dirigeants et à résoudre les conflits avec Bruxelles sur le régime démocratique. Tusk affirme que son parti maintiendra le soutien social.

« Nous avons besoin de changement si vous vous souciez des valeurs fondamentales telles que la confiance, la responsabilité, la tolérance pour dominer à nouveau la vie publique », a déclaré vendredi le maire de Varsovie, Rafal Trzaskowski, un haut responsable du KO, aux électeurs à Kalisz, dans le centre de la Pologne.

Le résultat des élections sera important non seulement pour les Polonais, mais aussi pour les décideurs politiques aux États-Unis, dans toute l’Europe, et en particulier en Ukraine et en Russie.

La Pologne a joué un rôle central dans la réponse occidentale à l’invasion russe de l’Ukraine, puisqu’elle a équipé Kiev de chars Leopard 2 de fabrication allemande et de chasseurs polonais MiG-29. Le pays a également accueilli des millions de réfugiés ukrainiens depuis le début de la guerre.