La Pologne voit augmenter le nombre de migrants africains passant par la Russie

VARSOVIE, Pologne (AP) – Les responsables polonais ont déclaré jeudi qu’ils constataient un changement dans la migration à travers la frontière du pays avec la Biélorussie, la plupart de ceux qui cherchent à entrer illégalement en Pologne étant désormais des Africains qui se sont d’abord rendus en Russie, au lieu de personnes du Moyen-Orient. .

Le gouvernement a déclaré que les migrants africains comprennent ceux qui traversent la Russie, proche allié et voisin de la Biélorussie, et d’autres qui sont en Russie depuis plus longtemps.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à l’Associated Press, le gouvernement a décrit la migration comme faisant partie d’une “opération hybride visant à déstabiliser le flanc est de l’OTAN”.

Depuis l’été dernier, des migrants et des demandeurs d’asile tentent de passer de la Biélorussie à la Pologne, la Lituanie et la Lettonie – des nations situées à l’est de l’Union européenne et de l’OTAN.

Les pays ont cherché à décourager les tentatives de traversée, en retenant les migrants et en les repoussant en Biélorussie. La Pologne a également récemment achevé un grand mur d’acier le long des 186 kilomètres (115 miles) de sa frontière terrestre avec la Biélorussie.

Les nations de l’UE ont été critiquées par des organisations de défense des droits de l’homme, qui affirment que parmi les migrants se trouvent des personnes fuyant la persécution, qui ont le droit, en vertu du droit international, de demander l’asile.

Les dirigeants européens ont dénoncé la migration comme un acte de guerre hybride, accusant le président biélorusse Alexandre Loukachenko de créer une nouvelle route migratoire artificielle afin de déstabiliser l’UE. Le gouvernement du Premier ministre Mateusz Morawiecki a déclaré qu’il pensait que la Russie portait également une part de responsabilité, compte tenu de son alliance avec Loukachenko.

Au début, la plupart des personnes qui ont tenté d’entrer dans l’UE depuis la Biélorussie étaient des Afghans, des Syriens, des Kurdes d’Irak et d’autres du Moyen-Orient. Après l’arrivée massive l’été dernier, l’UE est intervenue, notamment en demandant à l’Irak d’arrêter les vols, et le flux migratoire a ralenti.

Cela ne s’est jamais complètement arrêté, mais la situation a été assombrie par le nombre beaucoup plus important de réfugiés ukrainiens qui ont été accueillis en Pologne après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février.

Le Département de la sécurité nationale au sein du bureau du Premier ministre a déclaré à l’AP que les statistiques actuelles des gardes-frontières montrent que la grande majorité des migrants qui cherchent à traverser illégalement à la frontière polono-biélorusse viennent désormais d’Afrique subsaharienne.

Ils “possèdent des visas russes et c’est via la Russie qu’ils arrivent en Biélorussie”, a-t-il précisé.

« (Ils) ont des visas délivrés pour des études ou du travail, mais selon des témoignages recueillis par les gardes-frontières, ils n’ont jamais eu de tels projets et ils n’ont utilisé des visas que pour traverser la route migratoire. Simultanément, l’administration russe facilite la procédure d’obtention des visas », a déclaré le gouvernement. “Parmi les migrants, il y a aussi des personnes qui sont en Russie depuis plus longtemps.”

“Les actions entreprises par la Russie et la Biélorussie confirment que la route migratoire artificiellement créée est contrôlée et coordonnée par ces deux régimes et à l’avenir, nous devrions nous attendre à ce que l’opération hybride visant à déstabiliser le flanc oriental de l’Otan ne fasse que s’intensifier”, a-t-il ajouté.

Les données des gardes-frontières montrent qu’il y a eu 914 tentatives de passage illégal de la Biélorussie vers la Pologne en juillet.

___

Suivez la couverture mondiale de la migration d’AP sur https://apnews.com/hub/migration

Vanessa Gera, L’Associated Press