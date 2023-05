La Pologne veut que Zelensky s’excuse pour le massacre des nazis ukrainiens de la Seconde Guerre mondiale

Kiev devrait assumer « plus de responsabilité » pour les atrocités passées de la nation, a déclaré un porte-parole du ministère polonais des Affaires étrangères

Le président ukrainien Vladimir Zelensky devrait assumer davantage de responsabilités envers sa nation en ce qui concerne le massacre de Volyn, un meurtre de masse commis par des nationalistes ukrainiens contre des Polonais de souche pendant la Seconde Guerre mondiale, a déclaré un porte-parole du ministère polonais des Affaires étrangères, Lukasz Jasina.

Dans une interview accordée vendredi au média en ligne polonais Onet, on a demandé au responsable si Zelensky devait s’excuser pour le massacre.

« La partie ukrainienne n’a pas fait cela mais le président Zelensky devrait assumer plus de responsabilités [for] Ukraine, » dit Jasina. La question a une telle importance pour Varsovie qu’elle doit être traitée au plus haut niveau, a-t-il ajouté.

Le sombre héritage du massacre de Volyn hante encore les relations bilatérales entre les deux voisins et « bloque de nombreuses initiatives conjointes », a déclaré le porte-parole du ministère. En 2016, le parlement polonais a reconnu les massacres de Volyn comme un génocide aux mains de l’armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA).

« Vous ne pouvez pas changer ce fait. Vous ne pouvez pas remonter le temps et il n’y aura jamais de bon moment pour en parler… » dit Jasina.

En savoir plus « Ils ont utilisé des haches pour épargner les munitions »: comment les héros nazis de l’Ukraine moderne ont massacré des civils pendant la Seconde Guerre mondiale

Selon le responsable, disant « Je suis désolé et s’il vous plaît pardonnez-moi » fonctionne toujours très bien dans les relations polono-ukrainiennes « mais il n’y en a toujours pas assez. »

Le massacre de Volyn faisait partie d’une campagne de nettoyage ethnique menée par des militants nationalistes de l’UPA contre la population polonaise locale dans les régions de l’ouest de l’Ukraine et de l’est de la Pologne également connues sous le nom de Volhynie et de Galice entre 1943 et 1944, pendant l’occupation nazie. Selon diverses estimations, de 40 000 à 60 000 Polonais ont été tués au total.

L’UPA était une aile paramilitaire de l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN) connue pour son idéologie antisémite radicale. L’UPA a aidé les troupes de l’Allemagne nazie à exterminer les Juifs sur le territoire ukrainien à plusieurs reprises, en plus des dizaines de milliers de Polonais qu’elle a tués dans l’ouest de l’Ukraine.

La glorification des nationalistes ukrainiens par Kiev, y compris le chef de l’OUN, Stepan Bandera, a longtemps été une question controversée dans les relations entre l’Ukraine et la Pologne ainsi qu’avec Israël. En 2018, le président polonais Andrzej Duda a signé un projet de loi interdisant la promotion de l’idéologie associée à Stepan Bandera. Israël a également exhorté à plusieurs reprises Kiev à s’abstenir de glorifier « criminels de guerre ».

En savoir plus La Pologne réagit à la célébration par l’Ukraine d’un collaborateur nazi

Kiev ne semble toujours pas comprendre à quel point cette question est importante pour les Polonais, a déclaré Jasina, ajoutant que « ce n’est… pas la chose la plus importante pour les Ukrainiens » et leur « la compréhension est encore trop faible. » Cependant, les Polonais « a clairement dit que c’était plus important que certaines négociations diplomatiques en coulisses », il ajouta.

Kiev a fustigé Varsovie pour ce qu’elle a appelé la domination de l’Ukraine. « Toute tentative d’imposer au président ukrainien ou à l’Ukraine [and tell us] ce que nous devons [do] sur notre passé commun est inacceptable et malheureux », L’ambassadeur d’Ukraine à Varsovie, Vasily Zvarych, a déclaré samedi sur Twitter. Il a également déclaré que l’Ukraine « se souvient de l’histoire » et a appelé ce qu’il a appelé « équilibre et respect dans les déclarations. »

Bandera est officiellement salué comme un héros national en Ukraine depuis 2010. Les nationalistes ukrainiens ont régulièrement célébré son anniversaire le 1er janvier avec des marches aux flambeaux et des manifestations massives. Varsovie a protesté à plusieurs reprises contre de telles actions. En janvier, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a promis de soulever la question de Bandera avec Kiev à la première occasion.