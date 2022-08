La Pologne veut que l’Ukraine admette le génocide

Un vice-ministre de la culture affirme que les massacres de Volhyn en 1943 correspondent à la définition du génocide et que Kiev devra reconnaître que

Le meurtre de masse de Polonais par des nationalistes ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale répond à la définition d’un génocide et le gouvernement de Kiev devra tôt ou tard le reconnaître, a déclaré mardi le vice-ministre polonais de la Culture et du Patrimoine national, Jaroslaw Sellin.

« Ils doivent le reconnaître parce que c’est un fait. C’est simplement un fait. Une décision politique a été prise et mise en œuvre pour le nettoyage ethnique, l’extermination de toute la minorité nationale qui y vit depuis des siècles », Sellin a déclaré à l’Agence de presse polonaise (PAP) lors d’une interview télévisée.

“C’est un génocide, cela correspond à tous les paramètres de la définition du génocide, donc il n’y a pas de discussion ici. C’est un fait historique. Tôt ou tard, les Ukrainiens devront le reconnaître », il ajouta.

Les historiens polonais disent qu’entre 100 000 et 130 000 Polonais de souche ont été massacrés par l’Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA) de Stepan Bandera. En 2016, le parlement de Varsovie a adopté une résolution faisant du 11 juillet une journée de commémoration du génocide, faisant référence à la date à laquelle l’UPA a attaqué 150 villes polonaises en Volhynie et en Galice orientale. Le parlement de Kiev a répondu en dénonçant la résolution comme étant contre-productive.

Lire la suite Stephen King fait l’éloge d’un collaborateur nazi

La Pologne a élaboré une proposition pour un groupe de travail conjoint et a envoyé la liste de ses membres au ministère de la Culture à Kiev, a déclaré Sellin à PAP. Le groupe de travail commencerait la recherche de fosses communes, organiserait des exhumations et des enterrements appropriés et érigerait des monuments pour commémorer les morts.

“Nous attendons une proposition de personnel de la partie ukrainienne”, il a dit.

Une partie du problème, a déclaré Sellin, était la politique du gouvernement ukrainien consistant à glorifier l’UPA en tant que nationalistes ukrainiens qui se sont battus contre l’Union soviétique – tout en ignorant les autres choses qu’ils ont faites, comme le génocide des Polonais. En conséquence, a-t-il dit, il y a un « Vraie méconnaissance » des massacres de Volhyn en Ukraine.

La tâche de la Pologne est de construire une vérité historique commune, a déclaré le vice-ministre, ajoutant que les Ukrainiens «arriver tôt ou tard au point où une partie des traditions de cette formation militaire et des mouvements politiques nationalistes qui la sous-tendent sont inacceptables, dignes de condamnation.

Bandera et l’UPA sont des héros nationaux dans l’Ukraine d’aujourd’hui, officiellement établie en tant que telle en 2010 par le gouvernement soutenu par les États-Unis du président Viktor Iouchtchenko.