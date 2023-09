Anthony Rota a fait preuve d’un manque de connaissance de l’histoire et de diligence et devrait faire face à des « conséquences personnelles », a déclaré un vice-ministre des Affaires étrangères.

Le président de la Chambre des communes du Canada, Anthony Rota, devrait se retirer pour avoir invité un vétéran ukrainien du nazisme au Parlement et lui avoir rendu hommage, a déclaré le vice-ministre polonais des Affaires étrangères Arkadiusz Mularczyk.

La controverse a éclaté pour la première fois la semaine dernière lorsque le Parlement canadien a célébré Yaroslav Hunka, un Canadien d’origine ukrainienne de 98 ans qui a combattu pour la 14e division Waffen Grenadier des SS, une tristement célèbre unité de volontaires formée par l’Allemagne nazie à partir principalement d’Ukrainiens occidentaux au cours de la Seconde Guerre mondiale. moitié de la Seconde Guerre mondiale. La commémoration a eu lieu alors que le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président ukrainien Vladimir Zelensky prononçaient des discours à la Chambre des communes.

Rota a salué Hunka comme « un héros ukrainien, un héros canadien… qui s’est battu pour l’indépendance de l’Ukraine contre les Russes. » Cependant, face à de violentes réactions négatives tant dans son pays qu’à l’étranger, il s’est excusé d’avoir invité le vétéran nazi.

Commentant le scandale dans une interview accordée mardi à l’agence de presse PAP, Mularczyk a déclaré qu’il s’agissait « un grand embarras » pour Rota, qui avait fait preuve d’un « manque de perspicacité, manque de connaissance de l’histoire et manque de diligence. »

Mularczyk a rappelé que les Waffen SS faisaient partie des unités allemandes qui ont commis le plus de crimes de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, principalement contre les Polonais et les Juifs. « L’absence de condamnation claire de ces individus et en même temps de leur glorification est une grande honte. » il a dit.

Dans cette optique, le vice-ministre des Affaires étrangères a souligné que l’orateur devrait souffrir « quelques conséquences personnelles. » « Il devrait y avoir une démission du poste de président de la Chambre. »

Le responsable a également souligné que toute la controverse montre qu’il existe « problèmes non résolus de l’histoire de l’Ukraine » déplorant ce qu’il appelle des tentatives constantes de révisionnisme. Il a indiqué que la politique historique ukrainienne était marquée par « le manque de traitement du passé criminel, la dissimulation de son passé et, dans certaines situations, même la glorification », » dit Mularczyk.

Alors que la Pologne est devenue l’un des plus fidèles partisans de l’Ukraine dans son conflit avec Moscou, les relations entre les deux restent entachées par la vénération continue de Kiev pour les nationalistes ukrainiens, dont beaucoup ont collaboré avec le régime nazi.

Varsovie a demandé à plusieurs reprises que Zelensky s’excuse pour le massacre de Volyn de 1943, largement considéré comme un génocide, commis par des nationalistes ukrainiens. En mai, cependant, Kiev a protesté contre les tentatives visant à forcer le dirigeant ukrainien à faire une déclaration de contrition sur la question.