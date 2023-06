La Pologne veut augmenter son salaire minimum de 20% – et cela inquiète les économistes

VARSOVIE, Pologne – 2 novembre 2022 : Skyline de la capitale polonaise, Varsovie. Le gouvernement polonais a proposé une augmentation du minimum national d’environ 20 % en 2024, une décision qui, selon les économistes, maintiendra l’inflation plus élevée plus longtemps. Le parti au pouvoir en Pologne, Droit et justice (PiS), est à la recherche d’un troisième mandat historique alors que le pays se dirige vers les urnes plus tard cette année.

Le président de la Banque nationale de Pologne, Adam Glapinski, a suggéré plus tôt ce mois-ci que le Conseil de politique monétaire pourrait envisager de réduire les taux d’intérêt plus tard cette année si la hausse des prix glissait à des niveaux à un chiffre.

Le parti au pouvoir Droit et Justice (PiS) a annoncé la semaine dernière son intention d’augmenter le salaire minimum mensuel actuel de 3 490 zlotys (859,60 $) – déjà prévu d’augmenter à partir du 1er juillet – à 4 242 zlotys en janvier 2024 et 4 300 zlotys en juillet 2024.

« En Pologne, le rythme de la désinflation ralentira visiblement au quatrième trimestre et une nouvelle baisse de l’objectif ne peut être tenue pour acquise. Surtout dans le contexte du rebond attendu de l’activité économique et de la politique budgétaire expansionniste », a-t-il déclaré.

Le gouvernement a augmenté le déficit budgétaire de l’État cette année de 24 milliards de zlotys à 92 milliards de zlotys, et prévoit d’augmenter le programme de prestations pour enfants Family 500+ l’année prochaine, a noté Benecki, ainsi que l’augmentation considérable du salaire minimum.

« À notre avis, cela se traduira par une croissance continue à deux chiffres des salaires moyens dans l’économie, maintenant l’inflation sous-jacente à un niveau élevé », a déclaré Benecki.

« Dans ce contexte, une éventuelle baisse des taux à la fin de 2023 est plus susceptible d’être une mesure ponctuelle, tandis que le cycle d’assouplissement monétaire régulier devrait commencer au troisième trimestre. »

Il a souligné que l’image de l’inflation sous-jacente en Pologne reste la moins favorable de la région d’Europe centrale et orientale (PECO), tandis que les banques centrales des marchés développés ont adopté un ton belliciste, suggérant qu’elles voient des risques à la hausse pour l’inflation.

« À notre avis, pour ramener l’inflation à l’objectif, il faut une baisse du taux de croissance des salaires en dessous de 5% en glissement annuel et un changement de paradigme dans la politique économique, c’est-à-dire moins de consommation et plus d’investissements », a déclaré Benecki.

« Le récent assouplissement budgétaire soulève des inquiétudes quant à savoir si la composition favorable du PIB observée au premier trimestre se poursuivra au cours des trimestres suivants. »

Desserrer davantage une préoccupation

La croissance des salaires dans le secteur des entreprises polonaises est tombée à 12,1 % par an en mai, mais reste une préoccupation pour les économistes en ce qui concerne les perspectives d’inflation à moyen terme.

De plus, le PiS devrait encore assouplir les cordons de la bourse budgétaire avant la crise électorale.

« Avec un marché du travail toujours très tendu et de nouvelles mesures de relance budgétaire pré-électorales susceptibles d’être annoncées dans les mois à venir, les risques sont biaisés et les pressions salariales et inflationnistes s’avèrent encore plus persistantes que nous ne l’envisageons actuellement », a déclaré Nicholas Farr, économiste pour l’Europe émergente. chez Capital Economics.

Il a souligné qu’étant donné une « augmentation notable » du nombre de travailleurs qui reçoivent le salaire minimum en Pologne ces dernières années, l’impact de la dernière augmentation est susceptible d’être « significatif ».