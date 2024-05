La Pologne va révéler ses plans pour un « dôme de fer européen » — RT World News

Le Premier ministre Donald Tusk a déclaré qu’il travaillait avec d’autres dirigeants de l’UE sur l’introduction d’un système de défense antimissile.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré que dans les prochains jours, lui et d’autres dirigeants de l’UE présenteraient des plans pour un réseau de défense antimissile à « dôme de fer » de type israélien. Cependant, les dirigeants de l’opposition à Varsovie affirment qu’un tel système profiterait principalement à l’industrie d’armement allemande.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé lundi qu’elle accorderait à la Pologne 300 millions d’euros (326 millions de dollars) pour la création d’un système de reconnaissance par satellite, qui pourrait éventuellement être intégré dans un réseau de défense antimissile à l’échelle de l’UE.

« Il est nécessaire de créer un dôme de fer contre les missiles et les drones » » a déclaré Tusk lors d’une conférence de presse avec la présidente de la BEI, Nadia Calvino, à Varsovie. « La récente attaque contre Israël a montré à quel point de tels systèmes sont essentiels. Il n’y a aucune raison pour que l’Europe ne dispose pas d’un bouclier antimissile.»















« Les systèmes satellitaires et de reconnaissance constitueront un élément essentiel de ce projet, que je présenterai dans quelques jours avec d’autres premiers ministres européens », Tusk a poursuivi, ajoutant que « L’idée d’une défense aérienne paneuropéenne deviendra de moins en moins un rêve et de plus en plus un plan réel et pratique. »

Développé par Rafael Advanced Defense Systems et Israel Aerospace Industries, le Dôme de Fer est utilisé par Israël depuis 2011 pour suivre, intercepter et détruire les roquettes, missiles et drones entrants. Alors que l’armée israélienne affirme que le Dôme de Fer peut intercepter environ 90 % des projectiles entrants, certains analystes estiment que vrai chiffre à 30%. Même selon des estimations plus élevées, la récente attaque de drones et de missiles iraniens contre Israël a démontré qu’en tirant suffisamment de projectiles, le système peut être submergé et vaincu.

Le Dôme de fer européen de Tusk ne serait pas un projet dirigé par la Pologne. Au lieu de cela, la Pologne rejoindrait l’Initiative européenne Bouclier du ciel (ESSI), proposée pour la première fois par le chancelier allemand Olaf Scholz en 2022. Plus de 20 autres pays de l’UE ont depuis rejoint l’initiative et, à la suite d’une réunion avec la Première ministre danoise Mette Frederiksen le mois dernier, Tusk a parlé de « mon intention que la Pologne se joigne à ce projet. »

Avant que le parti Plateforme civique de Tusk n’arrive au pouvoir l’année dernière, le parti conservateur Droit et Justice (PiS) avait refusé de rejoindre le projet dirigé par l’Allemagne. Le PiS reste le principal parti d’opposition du pays et reste opposé à cette idée. L’ancien ministre de la Défense, Mariusz Blasczak, a affirmé le mois dernier que l’ESSI « favorise l’industrie d’armement allemande » et est « beaucoup plus cher et beaucoup moins avancé » que le système de défense aérienne existant de la Pologne.

Le président Andrzej Duda, membre du PiS, a également rejeté le plan de Tusk, qualifiant l’ESSI de « Projet d’entreprise allemand. »

Selon l’armée allemande, l’ESSI sera composé de batteries de missiles Patriot fournies par les États-Unis et de lanceurs de missiles allemands à moyenne portée IRIS-T, ainsi que de missiles antibalistiques israéliens Arrow 3.