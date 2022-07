La Pologne va faire la demande de la Seconde Guerre mondiale à l’Allemagne – RT World News

Alors que Varsovie demandera des réparations à Berlin, la Pologne s’est déjà heurtée à Israël pour son refus de restituer les biens juifs

La Pologne a achevé un “rapport très complet” sur le coût de son occupation par l’Allemagne nazie, a déclaré mercredi le Premier ministre Mateusz Morawiecki aux journalistes. Une fois traduit, le rapport soutiendra les efforts de Varsovie pour obtenir des réparations depuis Berlin.

S’exprimant lors d’une conférence de presse dans le village de Boronow, Morawiecki a déclaré que son gouvernement avait passé entre trois et quatre ans à compiler le rapport. Il a déclaré que le rapport en trois volumes était actuellement traduit en plusieurs langues, après quoi “nous voulons que le monde lise” ce.

Utilisant “Documentation photographique, ainsi que des sources historiques”, le Premier ministre polonais a déclaré que le rapport “montrer l’ampleur non seulement des crimes de guerre commis par les Allemands, mais aussi de la dévastation”, et utilisera un “calcul très précis” mettre une valeur monétaire sur les pertes du pays sous l’occupation nazie.

“Les Allemands ne se sont toujours pas installés avec nous”, Morawiecki a déclaré, ajoutant que les réparations sont « dans l’intérêt de la Pologne, dans l’intérêt de l’Europe, et aussi dans l’intérêt du monde. Seules les personnes moralement dégradées peuvent dire le contraire.















L’année dernière, Morawiecki a déclaré à l’agence de presse allemande dpa que la facture finale des réparations pourrait s’élever à plus de 800 milliards d’euros (807 milliards de dollars). L’Allemagne, cependant, a fait valoir que la Pologne avait renoncé à son droit à des réparations dans un accord de 1953 signé par son gouvernement communiste et l’Allemagne de l’Est, et dans un traité de 1990 entre l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest et l’URSS, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France.

La Pologne a rétorqué que l’accord de 1953 avait été signé sous la contrainte de l’Union soviétique et qu’elle n’était pas impliquée dans les négociations de 1990.

Malgré l’insistance de la Pologne à obtenir des réparations de l’Allemagne, le pays s’est trouvé de l’autre côté d’un conflit de réparations distinct – avec Israël. Les États ont rappelé leurs envoyés l’un à l’autre l’année dernière après que la Pologne a adopté une loi limitant la capacité des Juifs à demander la restitution des biens qui leur avaient été saisis pendant l’occupation par l’Allemagne nazie.

Alors que le gouvernement israélien a appelé la législation “antisémite et immoral” à l’époque, les deux pays ont récemment décidé de rétablir les relations diplomatiques. Le président polonais Andrzej Duda a confirmé mardi que l’ambassadeur israélien Yacov Livne avait présenté ses lettres de créance et dirigera bientôt la mission diplomatique d’Israël à Varsovie.

L’homologue israélien de Duda, le président Isaac Herzog, a appelé au retour de l’ambassadeur “une première étape importante pour faire progresser les relations israélo-polonaises”, et a déclaré qu’il espérait rendre la pareille en recevant bientôt les lettres de créance du nouvel envoyé polonais.