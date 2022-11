La Pologne va étendre sa base aérienne américaine – ministre de la Défense

L’expansion de la base s’inscrit dans le cadre d’un accord garantissant une présence américaine “permanente” en Pologne, selon le ministère de la Défense

La Pologne va agrandir une base militaire accueillant la Brigade d’aviation de combat américaine dans les années à venir, a annoncé lundi le ministre de la Défense du pays, Mariusz Blaszczak, lors d’une visite à l’installation. Située dans la ville polonaise centrale de Powidz, la base devrait renforcer les capacités opérationnelles de l’US Air Force en soutien aux forces polonaises et de l’OTAN dans la région, a-t-il déclaré.

L’installation disposera de nouveaux hangars et entrepôts ainsi que d’une installation de stockage de carburant en vrac à proximité, a déclaré le ministre, accompagné de l’ambassadeur américain en Pologne, Mark Brzezinski. La base de Powidz accueille les hélicoptères de frappe américains Apache.

Powidz “se transforme en un complexe militaire, se préparant à soutenir les forces polonaises et de l’OTAN sur le flanc est de l’Alliance de l’Atlantique Nord”, Blaszczak a déclaré au milieu de tensions sans précédent entre l’OTAN et la Russie au sujet de la poursuite de l’offensive militaire de Moscou en Ukraine.

L’expansion de la base s’inscrit dans le cadre de l’accord de coopération renforcée en matière de défense de 2020 entre Washington et Varsovie. L’accord “crée les conditions d’une présence permanente et à long terme des forces armées américaines en Pologne”, a déclaré le ministère polonais de la Défense, ajoutant qu’il “renforcer” la sécurité nationale.

Un total de 114 projets d’infrastructure sur 11 sites sont inclus dans l’accord, qui, selon le ministère, sera “permettre le développement rapide de capacités de combat supplémentaires en Europe centrale et orientale.”

Selon Blaszczak, Varsovie envisage également de développer son propre potentiel militaire en achetant des hélicoptères et des chars aux États-Unis. Il devrait recevoir des chars Abrams dès l’année prochaine. Un bon de commande pour 96 hélicoptères d’attaque a également été passé, selon le ministre de la Défense.

La semaine dernière, le président américain Joe Biden a déclaré que les forces américaines qui étaient “temporairement” déployés en Pologne sont susceptibles d’y rester pendant un “longue durée.” Varsovie avait précédemment demandé à Washington de mettre en garnison permanente des troupes en Pologne, mais cela violerait techniquement un traité de l’OTAN avec la Russie.

On ne sait pas combien de soldats américains se trouvent actuellement en Pologne, principal centre logistique de l’OTAN pour soutenir le gouvernement de l’Ukraine voisine. En mai, l’ambassadeur américain à Varsovie a révélé que plus de 12 600 militaires américains se trouvaient dans le pays, le plus grand nombre de l’histoire.