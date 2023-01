La Pologne va envoyer 60 chars supplémentaires à l’Ukraine en plus des 14 précédemment annoncés | Nouvelles du monde

La Pologne enverra 60 chars supplémentaires à l’Ukraine, en plus des 14 qu’elle a déjà promis à l’effort de guerre, a déclaré le Premier ministre polonais.

Le pays s’est positionné comme l’un des principaux alliés de l’Ukraine dans sa guerre avec la Russie, et s’était déjà engagé à remettre 14 chars Leopard 2 de fabrication allemande, après avoir fait pression sur Berlin pour autoriser d’autres pays à le faire.

S’adressant à la télévision canadienne, Mateusz Morawiecki, le premier ministre polonais a déclaré : « La Pologne a envoyé 250 chars en tant que premier pays il y a six mois, voire plus.

“En ce moment, nous sommes prêts à envoyer 60 de nos chars modernisés, dont 30 PT-91. Et en plus de ces chars, 14 chars, des chars Leopard 2, en notre possession.”

Les chars PT-91 sont des véhicules de combat de fabrication polonaise et ont commencé leur service dans les années 1990, après avoir été développés à partir des T-72 de l’ère soviétique.

Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelenskyy a remercié la Pologne pour son annonce sur Twitter, ajoutant : “Ensemble, nous vaincrons !”

Le Canada enverra quatre chars Leopard 2 en Ukraine, tout comme la Norvège, tandis que l’Espagne dit qu’elle envisage également de le faire.

Le vice-ministre polonais de la Défense, Marcin Ociepa, a déclaré aux médias polonais qu’il faudrait trois mois avant que les chars n’atteignent l’Ukraine, ajoutant : “Cela dépend de quel pays nous parlons, mais j’estimerais que nous parlons d’environ un quart… jusqu’à ce que ces chars puissent être vraiment sur le territoire ukrainien et aller au combat.”

Plus tôt dans la semaine, les États-Unis ont révélé qu’ils enverraient également les chars en Ukraine.

Le président Biden a déclaré que la capacité blindée était “essentielle pour l’Ukraine” et que les États-Unis “entraîneront les troupes ukrainiennes dès que possible”, ajoutant que l’Allemagne a “vraiment intensifié son soutien” aux troupes de M. Zelenskyy.

Les États-Unis ont déclaré plus tôt qu’ils fourniraient la formation et les fournitures nécessaires pour faire fonctionner et faire fonctionner leurs chars M1 Abrams dans le cadre de leur “engagement à long terme que nous avons envers les chefs de file de la défense de l’Ukraine”, a déclaré un haut responsable de l’administration.

Kyiv plaide depuis des mois pour que les nations occidentales envoient des chars de combat modernes pour donner à ses forces la puissance de feu et la mobilité dont elle espère qu’elles permettront de percer les lignes défensives russes et de reprendre le territoire occupé par Russie.

Bien que l’Ukraine dispose de stocks de chars de fabrication soviétique, le président Zelensky dit que ses forces ont besoin d’armes plus nombreuses, plus rapides et plus meurtrières – en particulier des chars occidentaux – pour repousser les Russes.

La décision allemande intervient après la Le Royaume-Uni a annoncé qu’il fournirait 14 chars Challenger 2qui a été largement considérée comme une tentative de persuader d’autres alliés d’envoyer des léopards, dont les stocks sont beaucoup plus élevés à travers l’Europe.