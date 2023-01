La Pologne va demander à l’Allemagne l’autorisation d’envoyer des chars en Ukraine

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré lundi qu’il demanderait à l’Allemagne l’autorisation d’envoyer des chars Leopard en Ukraine au milieu de sa guerre en cours avec la Russie.

Morawiecki a déclaré que la Pologne est en train de constituer une coalition de pays prêts à envoyer des Léopards en Ukraine, mais même sans l’approbation de l’Allemagne, a-t-il déclaré, la Pologne prendra ses propres décisions.

« Nous demanderons [Germany] demande d’autorisation, mais c’est un thème secondaire”, a déclaré Morawiecki. “Même si, finalement, nous n’obtenons pas cette autorisation, nous – au sein de cette petite coalition – même si l’Allemagne n’est pas dans cette coalition, nous remettrons nos chars, avec les autres, en Ukraine.”

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré dimanche à la chaîne de télévision française LCI que la Pologne n’avait pas officiellement demandé l’autorisation de partager certains de ses Léopards de fabrication allemande.

“Si on nous le demandait, nous ne ferions pas obstacle”, a déclaré Baerbock.

En réponse aux commentaires de Baerbock, Morawiecki a déclaré que “faire pression a du sens” et que ses paroles sont une “étincelle d’espoir” que l’Allemagne pourrait même participer à la coalition.

Morawiecki a déclaré que Baerbock “a envoyé un message différent qui offre une étincelle d’espoir que non seulement l’Allemagne ne bloquera plus, mais qu’elle offrira peut-être enfin des équipements lourds et modernes pour soutenir l’Ukraine”.

“Nous exerçons constamment des pressions sur le gouvernement de Berlin pour qu’il rende ses Léopards disponibles”, a déclaré Morawiecki lors d’une conférence de presse à Poznan, dans l’ouest du pays.

L’Allemagne compte “plus de 350 Leopard actifs et environ 200 en stock”, selon Morawiecki.

Le gouvernement ukrainien a déclaré que les chars, en particulier les Leopard de fabrication allemande, sont cruciaux dans sa tentative de repousser les forces russes.

Baerbock a suggéré que l’Allemagne pourrait être ouverte à l’envoi de chars en Ukraine, affirmant que les responsables allemands “savaient à quel point ces chars sont importants” et “c’est pourquoi nous en discutons maintenant avec nos partenaires”.

Lors d’une réunion à la base aérienne de Ramstein en Allemagne vendredi, les partisans de l’Ukraine ont promis d’envoyer des milliards de dollars d’aide militaire.

L’Allemagne est l’un des principaux donateurs d’armes à l’Ukraine, et elle a ordonné un examen de ses stocks de Leopard 2 en vue de l’envoi potentiel des chars. Pourtant, le gouvernement allemand s’est montré prudent quant à l’augmentation de son aide militaire à l’Ukraine.

L’hésitation de l’Allemagne a suscité des critiques, notamment de la part de la Pologne et des États baltes, pays du flanc oriental de l’OTAN, qui se sentent particulièrement menacés par l’invasion russe de l’Ukraine.

Mais Moscou a répondu aux promesses d’armes occidentales sophistiquées pour l’Ukraine en soulignant ses avertissements selon lesquels l’escalade risque d’être catastrophique. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a réaffirmé lundi la déclaration du Kremlin selon laquelle l’Occident soutenant l’Ukraine avec des approvisionnements pourrait avoir des conséquences “imprévisibles”.

“Nous avons dit à de nombreuses reprises que l’escalade est la voie la plus dangereuse et que les conséquences peuvent être imprévisibles”, a déclaré Ryabkov. “Nos signaux ne sont pas écoutés et les adversaires de la Russie ne cessent de faire monter les enchères.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.