La Pologne va créer une nouvelle division d’infanterie à l’est – ministre de la Défense

La formation est nécessaire pour dissuader la Russie, affirme Mariusz Blaszczak

L’armée polonaise va créer une nouvelle division d’infanterie équipée de matériel de pointe dans l’est du pays, a déclaré le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak.

Varsovie a l’intention de mettre en place la nouvelle formation “dès que possible,” Blaszczak s’est engagé lundi.



La zone principale de ses opérations sera la province de Podlasie, limitrophe de la Lituanie, membre de l’OTAN, ainsi que de la Biélorussie, qui est un proche allié de la Russie.

Selon le ministre, la division comprendra quatre brigades, séparées en quatre bataillons. Une division est une formation militaire composée de 6 000 à 25 000 hommes.

Les nouvelles forces seront armées de chars Abrams et K-2 sud-coréens fabriqués aux États-Unis, d’obusiers Krab et K-9 coréens fabriqués localement, ainsi que de drones de reconnaissance, a-t-il précisé.

Dans son interview de mardi, Blaszczak a développé les raisons de la création d’une nouvelle formation armée dans cette zone spécifique.

« Nous savons qui nous menace et où… Pour la Pologne, la principale menace est la Russie et ses tendances impériales. C’est pourquoi il faut plus de troupes dans l’est du pays et c’est pourquoi une nouvelle division est en train d’être mise en place. a-t-il déclaré au portail d’informations I.pl.

La Pologne concentrait auparavant la plupart de ses forces à l’ouest de la Vistule, qui sépare le pays à peu près en deux, courant vers le nord en direction de la mer Baltique. Mais la nouvelle stratégie de Varsovie est «la défense de chaque mètre de notre terre», a insisté le ministre.

Depuis le lancement de l’opération militaire russe en Ukraine, la Pologne est devenue un pays “au contact direct de la guerre” comme Varsovie a aidé Kiev sur les plans militaire, politique et humanitaire, a-t-il souligné.

En apportant cette aide, “Nous assumons beaucoup de responsabilités, mais nous le faisons consciemment car plus nous parvenons à repousser la Russie et plus les pertes qui lui sont infligées sont importantes, mieux c’est pour nous et pour l’avenir du monde démocratique”, Blaszczak a affirmé. “Nous devons nous en souvenir et rester aux côtés de l’Ukraine jusqu’à la fin”, il ajouta.

Varsovie a été l’un des principaux soutiens de Kiev dans l’UE au milieu du conflit entre la Russie et l’Ukraine, qui dure depuis février dernier. La Pologne aurait fait don de la moitié de ses chars ainsi que d’autres armes au gouvernement de Vladimir Zelensky, Moscou affirmant également que des mercenaires polonais ont pris part aux hostilités. Il a également accepté environ 1,4 million de réfugiés ukrainiens, tout en appelant Bruxelles à renforcer ses sanctions anti-russes.