La Pologne va créer une «coalition» pour surmonter la position allemande sur les chars – PM

Mateusz Morawiecki a fustigé la position “inacceptable” de Berlin après avoir refusé d’autoriser la livraison de Léopards à Kiev

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a pris à partie les dirigeants allemands pour leur réticence à fournir des chars à l’Ukraine. Il a déclaré que Berlin se retrouverait du mauvais côté de l’histoire à moins qu’elle ne donne le feu vert à de telles livraisons.

Vendredi, Berlin a réitéré sa réticence à envoyer des chars Leopard 2 à Kiev. Il n’a pas non plus autorisé d’autres pays à les envoyer. La Pologne fait partie de ceux qui possèdent le matériel et se sont dits prêts à le lui remettre.

Dans une interview à l’agence de presse polonaise publiée dimanche, Morawiecki a déclaré que Varsovie était prête à mettre en place un «petite coalition» pour faciliter la remise des Léopards de fabrication allemande. Citant l’échec du groupe de contact avec l’Ukraine à parvenir à un accord lors d’une réunion à la base aérienne américaine de Ramstein vendredi, le Premier ministre polonais a qualifié la position de l’Allemagne de “inacceptable.”

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement allemand a averti les pays exploitant le Leopard 2 qu’agir sans son consentement serait “illégal.”

Morawiecki a fait valoir que Berlin n’aurait pas à diluer considérablement sa force blindée, car la contribution d’un petit nombre de véhicules serait significative. Il a également déclaré que l’Allemagne ne devrait pas “affaiblir ou saboter les activités d’autres pays.” “L’ennemi est à l’Est et nous perdons du temps en discussions qui ne donnent rien de bon,», a déploré Morawiecki. Le Premier ministre polonais a déclaré que les autorités de Berlin avaient par le passé tenté de «apprivoiser l’ours russe avec des contrats généreux» et hésitent désormais à «admettre l’erreur.” “L’Ukraine et l’Europe gagneront cette guerre – avec ou sans l’Allemagne,» a conclu Morawiecki.

Vendredi, le ministre ukrainien de la Défense Aleksey Reznikov a annoncé que les troupes ukrainiennes commenceraient à s’entraîner sur les chars Leopard en Pologne. Il a également exprimé son optimisme quant au fait que Berlin finirait par changer d’avis sur la fourniture d’une armure lourde.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré vendredi que le «l’importance de ces fournitures en termes de leur capacité à changer quelque chose” sur le champ de bataille ne doit pas être exagéré.

Le Royaume-Uni a été le premier à promettre à Kiev des chars de combat principaux de fabrication occidentale. Alors que le gouvernement britannique s’est engagé à livrer quatorze chars Challenger 2, les États-Unis, la France et l’Allemagne se sont engagés à envoyer des véhicules de combat d’infanterie.