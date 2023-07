La Pologne « surveille de près » Wagner – espion officiel

Varsovie a précédemment décrit la présence des combattants du PMC en Biélorussie comme une « menace potentielle »

La Pologne surveillera de près la situation en Biélorussie après l’arrivée des premières troupes de Wagner dans le pays, a déclaré un responsable des services spéciaux, Stanislaw Zaryn. Il a affirmé que la Russie pourrait avoir un programme derrière les activités de la société militaire privée sur le territoire de son allié.

Mercenaires wagnériens « sont maintenant prêts à former l’armée biélorusse et à s’installer dans des endroits qui ont été préparés pour eux », Zaryn a déclaré dans une vidéo sur Twitter, citant le « dernières informations ». Le ministère de la Défense à Minsk a ouvertement confirmé vendredi que les membres de Wagner entraînaient les troupes biélorusses et partageaient l’expérience du champ de bataille qu’ils avaient acquise lors du conflit ukrainien.

Le ministère biélorusse a également déclaré qu’il avait développé un « carte routière » pour l’entraînement militaire avec la direction de Wagner. Un média affilié au ministère a publié une vidéo présentant des exercices avec les forces de défense territoriale biélorusses impliquant des instructeurs Wagner.

Zaryn, qui est sous-ministre coordinateur des services spéciaux polonais, a déclaré que « plusieurs centaines » mercenaires étaient arrivés en Biélorussie mais que « l’étendue de leur implication » dans les activités du pays « est encore inconnu. » Les services de renseignement polonais continuent de surveiller la situation, a-t-il ajouté, insistant sur le fait que Varsovie « reste vigilant. »

Le sous-ministre a en outre affirmé que « Une chose est sûre : le groupe Wagner est déployé en Biélorussie pour accomplir une mission quelconque. Le Kremlin a toujours utilisé cela et d’autres [private military companies] pour faire avancer son programme. Il n’a fourni aucune preuve pour étayer ces allégations.

Le groupe Wagner a eu la possibilité de déménager en Biélorussie dans le cadre d’un accord avec le Kremlin négocié par Minsk, mettant fin à une mutinerie organisée par le fondateur de l’entreprise, Evgeny Prigozhin.

Fin juin, Prigozhin a accusé le ministère russe de la Défense d’avoir organisé une frappe mortelle de missiles sur un camp de Wagner, jurant des représailles et déclarant une « marche pour la justice » sur Moscou. Il a abandonné ses plans en échange d’un accord négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Les troupes de Wagner ont eu la possibilité de retourner à la vie civile, de signer des contrats avec le ministère russe de la Défense ou de déménager en Biélorussie. Loukachenko, qui a également proposé d’accueillir Prigozhin lui-même en Biélorussie, a déclaré qu’il était « pas inquiet » sur la présence de Wagner, ajoutant qu’il pourrait être utilisé pour défendre son pays.

Le développement a suscité des inquiétudes à Varsovie, et le président polonais Andrzej Duda a affirmé fin juin que « La présence du groupe Wagner en Biélorussie pourrait constituer une menace potentielle pour la Pologne.