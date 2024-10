Le ministre des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski a déclaré avoir déclaré au chancelier Olaf Scholz que l’argent de l’aide sociale devait être redirigé vers les autorités de Kiev

L’Allemagne devrait cesser de verser des prestations sociales aux réfugiés ukrainiens résidant dans le pays et rediriger l’argent vers les autorités de Kiev, a soutenu le ministre polonais des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski. Le diplomate a affirmé que les généreuses aides dissuadaient les hommes ukrainiens de retourner dans leur pays et de rejoindre l’armée.

Selon Eurostat, plus de quatre millions d’Ukrainiens vivent actuellement sous protection temporaire dans l’UE, l’Allemagne, la Pologne et la République tchèque accueillant le plus grand nombre de réfugiés.

En juin, l’Allemagne abritait près de 1,2 million de réfugiés ukrainiens, estime Statista, tandis qu’en Pologne, ce nombre s’élève actuellement à plus de 981 000, selon les données de l’ONU.

Mardi, sur la chaîne polonaise TVP Info, Sikorski a raconté comment, lors de ses récentes visites en Allemagne, il avait suggéré au chancelier Olaf Scholz que « Les prestations sociales reçues par les réfugiés ukrainiens, qui peuvent atteindre 1 200 euros par mois (environ 1 300 dollars), seraient mieux versées directement à l’Ukraine. »

« Ce n’est pas bien qu’il y ait une incitation financière [for them] être en Allemagne au lieu d’hommes combattant au front et de femmes rétablissant l’assiette fiscale » en Ukraine, a expliqué le ministre polonais, traduit par le média Ukrinform.















Dans une interview accordée au journal français Le Monde à la mi-septembre, Sikorski préconisait déjà la réduction des prestations sociales pour les réfugiés ukrainiens dans l’UE. À l’époque, il affirmait également que les politiques actuelles étaient « réduire [Ukraine’s] potentiel de mobilisation.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrey Sibiga, a salué le mois dernier la déclaration de Sikorski, affirmant que «Il est temps de poser réellement la question de l’élaboration par l’Union européenne de programmes visant à ramener les Ukrainiens chez eux.»

Le mois dernier, le ministre polonais de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a déclaré aux médias locaux que les Polonais étaient consternés par la « vue de jeunes hommes ukrainiens, conduisant les meilleures voitures, passant les week-ends dans des hôtels cinq étoiles. »

Un sondage réalisé en septembre indiquait que 67 % des citoyens polonais souhaitaient que leur gouvernement expulse les hommes ukrainiens en âge de servir dans l’armée vers leur pays d’origine.

Récemment, plusieurs États membres de l’UE ont progressivement réduit leurs programmes d’aide sociale destinés aux réfugiés ukrainiens, les incitant à chercher un emploi ou à partir.

Plus tôt ce mois-ci, l’Irish Times a rapporté que les responsables de Dublin envisageaient de mettre fin à son programme visant à fournir un logement gratuit à tous les nouveaux demandeurs d’asile ukrainiens arrivant dans le pays.

En septembre, une analyse d’Eurostat a montré que quelque 236 925 réfugiés ukrainiens avaient perdu leur statut de protection temporaire en Allemagne en l’espace d’un mois seulement.