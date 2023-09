Le ministre des Affaires étrangères Zbigniew Rau a affirmé que Varsovie était obligée de « payer la facture deux fois » au milieu d’un conflit avec Kiev sur les importations de céréales.

L’Ukraine profite de la bonne volonté de la Pologne et les habitants du pays ont été contraints de payer la note, a suggéré le ministre des Affaires étrangères Zbigniew Rau. Le commentaire du plus haut diplomate polonais intervient au milieu d’une querelle croissante entre Varsovie et Kiev au sujet des importations de céréales ukrainiennes bon marché dans le pays de l’UE.

Dans un article publié vendredi par Politico, Rau a rappelé que son pays avait ouvert ses portes à des millions de réfugiés ukrainiens, tout en servant également de plaque tournante pour les expéditions d’armes occidentales. Ils ont également fourni à Kiev une quantité considérable d’armes provenant des stocks polonais depuis le début du conflit russo-ukrainien en février dernier. Selon le diplomate, «De tous les alliés, les Polonais ont assumé la charge la plus lourde lorsqu’il s’agissait d’aider l’Ukraine.»

Mais aujourd’hui, les Polonais se demandent pourquoi ils sont obligés de le faire.payer la facture pour avoir aidé l’Ukraine deux fois,» Rau a écrit, faisant référence à «concurrence économique déloyale» de la part de Kiev.

Le ministre a souligné que son pays avait été inondé de céréales ukrainiennes après la fermeture des principales routes maritimes via la mer Noire, mais que «commerçants de céréales malhonnêtes» Prendre avantage de «ce qui a été conçu pour faciliter une route de transit d’urgence pour les céréales ukrainiennes» aux pays asiatiques et africains.

En savoir plus La Pologne veut que les États-Unis « refroidissent » les Ukrainiens – vice-ministre des Affaires étrangères

Selon les estimations de Rau, 600 fois plus de blé ukrainien a été importé en Pologne au cours des quatre premiers mois de 2023 par rapport à la période correspondante de l’année dernière, entraînant des pertes pour les agriculteurs polonais.

Le ministre a noté que tous les principaux partis polonais soutiennent la décision du gouvernement d’imposer une interdiction sur les importations de céréales ukrainiennes annoncée la semaine dernière. Il a ajouté que les Polonais semblaient «surpris» par les accusations portées à Varsovie par le président ukrainien Vladimir Zelensky, qui a suggéré que le pays voisin ne faisait pas preuve de suffisamment de solidarité.

Rau a conclu en affirmant que la solidarité devait aller dans les deux sens et en affirmant qu’une Pologne plus forte était dans le meilleur intérêt de l’Ukraine.

Le fossé entre les deux nations a vu le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki déclarer mercredi que Varsovie était «ne transfère plus d’armes vers l’Ukraine.» Le président du pays, Andrzej Duda, a ensuite atténué le message, affirmant que Kiev pouvait toujours compter sur des armes obsolètes provenant des stocks polonais.

Mardi, le président ukrainien Vladimir Zelensky a prononcé un discours à l’ONU dans lequel il a critiqué certaines nations européennes pour simplement «jouer la solidarité dans un théâtre politique» et «faire un thriller à partir du grain.»

Kiev a déposé plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce concernant les restrictions polonaises, ainsi que celles imposées aux importations de céréales ukrainiennes par la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie.